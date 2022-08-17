https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html

Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы

Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы - 17.08.2022 Украина.ру

Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T14:29

2022-08-17T14:29

2022-08-17T15:09

эксклюзив

дмитрий кулеба

соцсети

мид украины

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал большое интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал любопытные детали о взаимодействии с западными партнерами, о подготовке Украины к войне, а также поведал о личных размышлениях и сомнениях. Любопытно, что интервью Гордону министр дал на русском языке, чем вызвал недоумения у патриотической части населения. Откровения Кулебы и тонкости украинской дипломатии проанализировали эксперты на собственных страницах в соцсетях.Политический эксперт Михаил Чаплыга увидел в высказываниях министра «наполеоновскую болезнь»: «Я лишен сантиментов по отношению к КЛАНУ Кулеб… Папа, сын и другие члены семьи… потомственные, но вопрос в другом. Если Зе этого еще не понял, то этот клан знатно ему подгадил. Уже целый день, как все русские и другие зарубежные паблики стебут нас… Мол, у них министр озабочен вывозом собачек из страны… В то время как…"В ночь с 24-го на 25-е я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал в Украину, они выехали…".Да. И я, и многие другие тоже вывезли семьи, но… мы не МИНИСТРЫ. Семья президента осталась в Украине. НЕ МОЖЕТ МИНИСТР… тем более иностранных дел вывозить семью в ИНУЮ страну во время войны… Этому есть вполне четкое определение.Но Кулебыч даже Арестовича превзошел у Гордона… По словам Кулебы, складывается ощущение, будто все ждут, когда Украина рухнет и проблема исчезнет сама собой.Хм… откровенненько. Но ведь еще вчера было «весь мир с нами»? А те, кто говорил, что весь мир ждет нашей гибели и решает НАШЕЙ ценой СВОИ собственные вопросы, еще вчера именовались «рукой хримля»… Что же такое?И вишенка! Ну не одному же Арестовичу блистать… «Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими… Вот это завоевание мира, да я просто кайфую от этого». Сей пассаж я оставлю ПСИХИАТРАМ… по палате «наполеонов»… Какую какую латинскую Америку мы «завоевали»? Ту, которая ПРОТИВ нас высказалась единым фронтом и поддержала РФ? Эту… Про Африку и роль РФ и Китая там писать?Клан Кулеб РАЗГРОМИЛ даже те зачатки национальной школы дипломатии, что еще пытался заложить Удовенко.Покойный Шибко Виталий Яковлевич (Царство ему Небесное), мой многолетний наставник и начальник, трошки научил меня основам и сути настоящей дипломатии… Но в этой картине нет клана Кулеб… Точнее уже есть… печальный образ».Политтехнолог Дмитрий Раимов написал, что действия власти в итоге оценит история:«Президент и руководство страны знали о войне. Это им самый неудобный вопрос.Потому что "мы не говорили, была бы паника" и "да, дали деньги копать траншеи, вызвали всех резервистов на время, провели учения тревоги" разные истории.Не нужно было говорить, что будет война. Будет или нет, не верили все равно. Мне о войне дали знать 17-18 февраля люди из разведки. И что я? Пошёл на дейт, не поверил. Нужно было готовиться. Чтобы потом не покупать за донаты все, чего нет.На месте президента я бы тоже не поднимал ни панику, ни кипиш. Это было решение. правильно или нет — такого нет. Есть доведённое или не доведённое до конца. Уехали бы многие, так и так уехали. Что иначе?Многие бы не верили, как я, но собрали вещи и подготовили родных. Дела бы привели в порядок. Но за неготовность ответить перед гражданами придётся на выборах и перед историей.Потому что были бы готовы, возможно, не было бы Бучи, Ирпеня, Мариуполя. Не прошли бы легко их войска. Да, военные знали, самолёты подняли, ПВО наше переставили. Но люди, простые люди... Залужный расскажет, военные расскажут, как же было все в преддверии 24.02. Оценку даст уже история. Президент не сбежал, но я не верю, что ему не снятся люди из Бучи. И что он не думает: "Можно было спасти". Думает, знает, можно...Оценку даст история. Но молодец, что не сбежал, здесь молодец.Я считаю, хоть меня никто не спрашивал, что на честности держится истина. Нужно было копать траншеи, вызвать резерв, собрать все на войну. Быть честными, а не "нас разводят".Мы были бы уверены, что так мы ее не допустим, будем готовы. Вывезли бы детей.Сложно принять, что дети четверо суток стояли в пробке на границе без воды и еды. Зато мы заранее не подняли панику. Президент принял такое политическое решение. Правильное ли — оценим на выборах. Ночь 24.02 забыть невозможно. Интересно, военные тоже считают, что не нужно было предупредить, или…».Журналист Виталий Гайдукевич считает молчание власти преступным: «Любопытно. Еще в октябре 2021 года США убеждали Зеленского, что Россия готовится масштабно атаковать. Банковая ВСЕ ЗНАЛА. Знала, что Россия будет нападать с севера на Киев (что сделала Банковая, чтобы предупредить жителей Бучи, Гостомеля, Чернигова...?). Знала, что будет массовый заход из Крыма (так кто там разминировал Чонгар?) То, что Банковую информировали еще в СЕНТЯБРЕ (!) 2021 года, признал Дмитрий Кулеба. Говорят, "свои" были предупреждены и многие вывезли близких к февралю. А как же "не свои"? Интересно, найдутся среди разведки, дипломатов, эсбэушников, чиновников те, кто расскажет стране — как было на самом деле? Ведь именно их молчание не позволило кому-то спастись. Есть ли у кого-то осознание этой ПЕРСОНАЛЬНОЙ вины: могли способствовать спасению, но молчали? Кто будет тем, кто не захочет иметь бремя на душе? Когда? А общество, которое могло с сентября готовиться, но слышало о шашлыке, что оно скажет? Вопрос не для с***ей, вопрос об ответственности — она должна быть или нет? Конечно, после войны... Но да или нет?»Журналист Севгиль Мусаева выступила за честный разговор с населением:«Меня лично очень оскорбляют все эти заявления представителей власти о подготовке или неподготовке к войне. Ибо становится очевидным, что мои умственные способности (как и умственные способности миллионов украинцев) ставят под сомнение эти многочисленные версии, которые опровергают друг друга.Не готовилась, потому что не верили, не ждали.Не готовились, потому что тогда бы это уничтожило страну финансово.Не готовились, потому что не было сформировано ударных группировок.Не готовились, потому что (еще один вариант).И по этим словесным конструкциям, которые меняются быстрее декораций в театре, вместо 7 млрд спасенных долларов, появляются конкретные потери, скорая оккупация юга, неподготовленное, запуганное мирное население, которое спасалось как могло, когда российские войска пришли в их города и поселки. И рано или поздно на эти вопросы придется честно ответить. А не путаться в версиях. Впрочем, я хотела написать о другом. О том, что никаких выводов, очевидно, сделано не было. И точно так же власти сейчас не готовят население к вероятно сложной зиме. Хотя эта тема обсуждается и депутатами, и министрами, и в частных разговорах. Не говорят, что придется, скорее всего, экономить тепло, что инфраструктуру россияне могут намеренно разрушать, поэтому "подготовьтесь, это наше общее дело: утепляйте помещения, в которых живете, имейте запас бензина, свеч, купите генератор, скорее всего, это не понадобится, но должны быть готовы к разным сценариям". Нет, это не о панике. Нет, это не испугает людей. Напротив. Честность — важна. И люди готовы к ней».Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже не смогла не прокомментировать интервью дипломата: «Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "В ночь с 24-го на 25-е (февраля) я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины". Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего».

https://ukraina.ru/20220816/1037743938.html

https://ukraina.ru/20220816/1037733498.html

https://ukraina.ru/20220810/1037509257.html

https://ukraina.ru/20220816/1037724844.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, дмитрий кулеба, соцсети, мид украины