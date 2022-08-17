Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте - 17.08.2022 Украина.ру
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Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте - 17.08.2022 Украина.ру
Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
В Крыму сотрудники ФСБ задержали шестерых членов законспирированной ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом говорится в распространенном 17 августа ЦОС ФСБ сообщении
2022-08-17T12:26
2022-08-17T12:33
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террористы
крым
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В Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ нейтрализовали ячейку террористической организации. В нее входили шесть граждан России, они координировали эмиссаров на территории Украины. В России члены ячейки распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.У задержанных провели обыски по местам жительства. Правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру отмечал, что задержания в Крыму и на освобожденных территориях украинских диверсантов и агентов свидетельствует о точечной и целенаправленной работе российских спецслужб. Правоохранители владеют информацией и обладают большим опытом, что вселяет надежду на качественное решение данной проблемы, полагает он.*Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, фсб, террористы, крым, эмиссары
Новости, ФСБ, террористы, Крым, эмиссары

Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте

12:26 17.08.2022 (обновлено: 12:33 17.08.2022)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации в Крыму
ФСБ России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации в Крыму
© ЦОС ФСБ РФ
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали шестерых членов законспирированной ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом говорится в распространенном 17 августа ЦОС ФСБ сообщении
В Джанкое и Ялте сотрудники ФСБ нейтрализовали ячейку террористической организации. В нее входили шесть граждан России, они координировали эмиссаров на территории Украины. В России члены ячейки распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.
У задержанных провели обыски по местам жительства. Правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.
Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру отмечал, что задержания в Крыму и на освобожденных территориях украинских диверсантов и агентов свидетельствует о точечной и целенаправленной работе российских спецслужб. Правоохранители владеют информацией и обладают большим опытом, что вселяет надежду на качественное решение данной проблемы, полагает он.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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