https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html

Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа

Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа - 17.08.2022 Украина.ру

Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T12:00

2022-08-17T12:00

2022-08-17T12:59

эксклюзив

хроники

джабаров

крымский мост

львов

дрова

отопление

обстрелы

днр

лнр

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Мэр Львова призвал горожан заготовить дрова на зиму. Двое жителей ДНР погибли из-за обстрела украинских военных. В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мостМэр Львова Андрей Садовой в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале, рассказал об обустройстве города к зиме, указав, что главная задача местных властей и горожан — подготовиться к непредвиденной ситуации.Он упомянул, что власти Львова закупают печи-буржуйки.Другая чиновница в том же видео рассказала о способах замены привычных предметов быта альтернативными: «Это светильник, но он на батарейках. Если не будет электроэнергии, его можно будет включить, и дома будет светло. Следующая вещь, о которой должны знать жители — это сухой спирт. Эта вещь должна быть у каждого в квартире. Почему? Потому что сухой спирт дает нам возможность разогреть еду».Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил использование мазута для отопления в сезон холодов. Он предупредил жителей, что грядущей зимой отопление города может стать хуже.Глава военной администрации Запорожья Александр Старух также призывал жителей в соцсетях запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Это в том числе связано с тем, что цены на газ для украинских предприятий резко подорожали до 45 гривен за кубометр.Экономические последствия военного конфликта на Украине уже почувствовал на себе каждый житель страны. По прогнозу заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука к концу 2022 году инфляция составит 20%, а ВВП упадет на треть.Есть в экспертной среде и более пессимистический прогноз: инфляция может достичь 50%. Главные факторы, которые влияют на рост цен — остановка работы половины предприятий, нарушение цепочек поставок товаров, дефицит энергоресурсов, рост спроса на некоторые товары.Эксперты прогнозируют тяжелую и затяжную зиму и призывают граждан готовится к ней. Прежде всего, делать продовольственные запасы.«Рядовым украинцам выгоднее не копить, а тратить деньги на всё, начиная от автомобилей и холодильников, заканчивая трусами и продуктами питания. Всё предельно просто: образуется дефицит товаров, и инфляция разгоняется (по оценкам аналитиков, на Украине полноценно продолжают работать всего 14% компаний). В этот период чиновники должны сознавать, как важна поддержка украинского бизнеса со стороны государства, так как инвестируя в национальный бизнес, развивается производство, компенсируется дефицит и замедляется рост инфляции», — считает экономист Александр Гончаров.А вот с поддержкой как раз беда. Многие эксперты оценивают неудовлетворительно деятельность украинского правительства. А принимаемые Верховной Радой законы заводят и без того тяжелое экономическое положение в стране в тупик.Обстрелы ДонбассаПредставительство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщило за сутки о 65 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 и 82 мм, также применялось стрелковое вооружение.На ясиноватском — артиллерию 155 мм, минометы 120 мм.На горловском — ОТРК «Точка-У», РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.Всего украинцы выпустили 389 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки, Пантелеймоновке.Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц.Повреждено 30 домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.ВСУ с утра наносят удары по Донецку. С начала суток на данный момент зафиксировано 11 обстрелов по городу. Украинские силовики утром выпустили по Донецку ракеты из РСЗО «Ураган», начиненные минами «Лепесток».В результате обстрела Горловки и поселка Пантелеймоновка повреждены детский сад и школа, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По его словам, в поселке Пантелеймоновка обстрел повредил школу №19, расположенную по улице Сердюкова, дом 4, а также ряд жилых домов.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.В свою очередь официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что за минувшие сутки противник также понес большие потери. Было уничтожено 55 человек личного состава; шесть бронетранспортёров; четыре единицы специальной автомобильной техники.При этом противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. Только за прошедшие сутки украинцы обстреляли населенный пункт Первомайск с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив три ракеты. Также вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. Родаково с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. По уточненной информации, в результате были повреждены 12 жилых домов, разрушена Родаковская средняя школа, также получили повреждения: детский сад «Рябинушка», здание поселковой администрации, «Локомотивное депо Родаково» Луганской железной дороги, строительно-монтажное предприятие.В свою очередь военнослужащие Росгвардии обнаружили в двух населенных пунктах ЛНР тайники с оружием и боеприпасами."При проведении поисковых мероприятий в одном из населенных пунктов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили схроны, в которых находились гранатомет М80 "Золя", два гранатомета РШГ, более 320 30-мм снарядов, 65 противотанковых мин ТМ-62, 30 выстрелов ПГ-7, 26 гранат ВОГ-25, свыше 2 000 патронов различного калибра и самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Также в ведомстве отметили, что в другом населенном пункте ЛНР найден схрон, в котором обнаружены два гранатомета иностранного производства, семь выстрелов ПГ-7, семь гранат Ф-1, 200 120-мм мин, 12 82-мм мин и 40 гранат ВОГ иностранного производства.Кроме того, действия сотрудников Росгвардии позволили задержать подозреваемого в пособничестве ВСУ, у которого обнаружена граната Ф-1, девять выстрелов ПГ-7, 50 патронов, а также наркотическое вещество.Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел в связи с установлением причастности украинских националистов к новым преступлениям против мирного населения. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК."В Следственном комитете России возбужден еще ряд уголовных дел в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 8 по 15 августа 2022 года указанные лица отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Светлодарск и Ясиноватая, а также населенных пунктах Гольмовский, Урожайное, Александровка, Макаровка, Владимировка и Хорошово Донецкой Народной Республики. В результате артиллерийских обстрелов украинских вооруженных формирований погибли 13 мирных жителей, 51 мирный житель получил ранения, повреждены 154 дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе здания детских садов, школ и больницы."В рамках расследования СК России продолжает устанавливать участников украинских вооруженных формирований, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве."Страшный ответ" на провокации УкраиныЕсли Украина попробует разрушить Крымский мост, то российский ответ будет настолько страшным, что его трудно описать, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Так он отреагировал на угрозы Киева нанести удар по мосту.Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост. Подоляк назвал мост "законной военной целью". Однако, каким именно образом украинская армия может нанести удар, чиновник не уточнил.Сенатор заявил, что Россия уже отреагировала на подобные заявления и действия со стороны Украины, начав специальную военную операцию.Автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, вызывает отторжение у Киева с момента, как было объявлено о начале его строительства в 2014 году.В разное время бывшие и действующие украинские военные и политики говорили о планах разрушить объект инфраструктуры с помощью авиации или флота.После начала российской спецоперации подобные заявления стали появляться все чаще. В частности, 15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Киев на июньском саммите НАТО провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения моста. Позднее в Лондоне открестились от подобных переговоров.На прошлой неделе бывший командующий европейской армии НАТО, генерал Филип Бридлав посоветовал ВСУ нанести удар по мосту. "Подходящими" для этой цели он назвал американские противокорабельные ракеты "Гарпун", которые США поставили Украине в июне. Также Бридлав указал, что атака на Крымский мост со стороны Украины "совершенно оправдана".В тот же день стало известно, что двое немецких военнослужащих, которые украли оборудование из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Согласно отчету полиции, о планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва почти 20-километрового моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.

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https://ukraina.ru/20220816/1037716657.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, джабаров, крымский мост, львов, дрова, отопление, обстрелы, днр, лнр