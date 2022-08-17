Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями - 17.08.2022 Украина.ру
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Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями
Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями - 17.08.2022 Украина.ру
Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями
Условием визита американской актрисы Анджелины Джоли на Украину было не встречаться с официальными лицами, сообщил в интервью радио "Люкс ФМ" мэр Львова Андрей Садовой на днях
2022-08-17T11:17
2022-08-17T11:17
новости
джоли
львов
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Ведущий Слава Демин поинтересовался, встречался ли Садовой с Джоли во время ее визита во Львов, на что мэр города усмехнулся, заверив ведущего, что это тайна.Садовой намекнул, что встреча, все же была, но говорить о ней он неможет "чего не было официально, того не было".Он также рассказал, что голливудский актер Том Круз, ранее приезжавший во Львов, не был против публичности и открыто пил кофе с Садовым во львовской кофейне.Джоли приезжала во Львов в конце апреля, публично она действительно не встречалась с властями города, вместо этого она общалась с беженцами, в частности, встречала эвакуационный поезд из Красноармейска (Покровска).На видео, опубликованном журналисткой Майей Подгородецкой, Джоли пьет кофе с выпечкой в знаменитом кафе Lviv Croissants. Несмотря на то, что Подгородецкая является сотрудницей издания "Обозреватель" и видео носит, якобы, информационный характер, очевидно, что оно имеет, в том числе, и рекламные цели. Более того, под видео имеется сносках о правилах его "коммерческого" использования.
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новости, джоли, львов, садовой, кофе
Новости, Джоли, Львов, Садовой, кофе

Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями

11:17 17.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинофестиваль "Берлинале-2012"
Кинофестиваль Берлинале-2012 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Условием визита американской актрисы Анджелины Джоли на Украину было не встречаться с официальными лицами, сообщил в интервью радио "Люкс ФМ" мэр Львова Андрей Садовой на днях
Ведущий Слава Демин поинтересовался, встречался ли Садовой с Джоли во время ее визита во Львов, на что мэр города усмехнулся, заверив ведущего, что это тайна.
Когда она ехала в Украину, было условие, что у нее не должно быть ни единой встречи ни с одним официальным лицом, что она не должна заходить ни в одно административное здание.
Садовой намекнул, что встреча, все же была, но говорить о ней он неможет "чего не было официально, того не было".
Он также рассказал, что голливудский актер Том Круз, ранее приезжавший во Львов, не был против публичности и открыто пил кофе с Садовым во львовской кофейне.
Джоли приезжала во Львов в конце апреля, публично она действительно не встречалась с властями города, вместо этого она общалась с беженцами, в частности, встречала эвакуационный поезд из Красноармейска (Покровска).
На видео, опубликованном журналисткой Майей Подгородецкой, Джоли пьет кофе с выпечкой в знаменитом кафе Lviv Croissants. Несмотря на то, что Подгородецкая является сотрудницей издания "Обозреватель" и видео носит, якобы, информационный характер, очевидно, что оно имеет, в том числе, и рекламные цели. Более того, под видео имеется сносках о правилах его "коммерческого" использования.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 10:32
Западная Украина за минувшую неделю: хищение западной помощи, Анджелина Джоли как рекламный агент «Львовских круассанов»В Черновцах директор больницы присвоил переданные с Запада машины «скорой помощи», а во Львове экс-руководитель областного управления инвестполитики перепродавал предназначенные военным бронежилеты и каски
 
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