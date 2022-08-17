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Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями

Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями - 17.08.2022 Украина.ру

Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями

Условием визита американской актрисы Анджелины Джоли на Украину было не встречаться с официальными лицами, сообщил в интервью радио "Люкс ФМ" мэр Львова Андрей Садовой на днях

2022-08-17T11:17

2022-08-17T11:17

2022-08-17T11:17

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Ведущий Слава Демин поинтересовался, встречался ли Садовой с Джоли во время ее визита во Львов, на что мэр города усмехнулся, заверив ведущего, что это тайна.Садовой намекнул, что встреча, все же была, но говорить о ней он неможет "чего не было официально, того не было".Он также рассказал, что голливудский актер Том Круз, ранее приезжавший во Львов, не был против публичности и открыто пил кофе с Садовым во львовской кофейне.Джоли приезжала во Львов в конце апреля, публично она действительно не встречалась с властями города, вместо этого она общалась с беженцами, в частности, встречала эвакуационный поезд из Красноармейска (Покровска).На видео, опубликованном журналисткой Майей Подгородецкой, Джоли пьет кофе с выпечкой в знаменитом кафе Lviv Croissants. Несмотря на то, что Подгородецкая является сотрудницей издания "Обозреватель" и видео носит, якобы, информационный характер, очевидно, что оно имеет, в том числе, и рекламные цели. Более того, под видео имеется сносках о правилах его "коммерческого" использования.

https://ukraina.ru/20220507/1033929571.html

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новости, джоли, львов, садовой, кофе