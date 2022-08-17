https://ukraina.ru/20220817/1037755658.html
Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки - 17.08.2022 Украина.ру
Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
Союзные войска сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки. Вторая линия находится перед самой Авдеевкой, где поселки и железнодорожные пути. А промзона — это третья линия, самая укрепленная. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-17T10:40
2022-08-17T10:40
2022-08-17T10:40
новости
всу
авдеевка
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С севера Авдеевка уже нами охватывается в полукольцо, чтобы вообще уже не было для ВСУ никаких лазеек, уточнил эксперт.По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях союзным войскам противостоят от 15 до 20 тысяч военнослужащих ВСУ, примерно столько же было в Мариуполе, при этом у противника есть возможность доставки резервов.Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, авдеевка
Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
Союзные войска сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки. Вторая линия находится перед самой Авдеевкой, где поселки и железнодорожные пути. А промзона — это третья линия, самая укрепленная. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
С севера Авдеевка уже нами охватывается в полукольцо, чтобы вообще уже не было для ВСУ никаких лазеек, уточнил эксперт.
"Есть две Красноговоровки. Камнем преткновения является как одна, так и вторая. На данный момент идет работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идет поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они, в принципе, уже выявлены. Просто идет доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар", - указал Селевёрстов.
По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях союзным войскам противостоят от 15 до 20 тысяч военнослужащих ВСУ, примерно столько же было в Мариуполе, при этом у противника есть возможность доставки резервов.
Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка, заключил собеседник издания.