Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки - 17.08.2022 Украина.ру
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Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки - 17.08.2022 Украина.ру
Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
Союзные войска сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки. Вторая линия находится перед самой Авдеевкой, где поселки и железнодорожные пути. А промзона — это третья линия, самая укрепленная. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-17T10:40
2022-08-17T10:40
новости
всу
авдеевка
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С севера Авдеевка уже нами охватывается в полукольцо, чтобы вообще уже не было для ВСУ никаких лазеек, уточнил эксперт.По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях союзным войскам противостоят от 15 до 20 тысяч военнослужащих ВСУ, примерно столько же было в Мариуполе, при этом у противника есть возможность доставки резервов.Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка, заключил собеседник издания.
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новости, всу, авдеевка
Новости, ВСУ, Авдеевка

Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки

10:40 17.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Союзные войска сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки. Вторая линия находится перед самой Авдеевкой, где поселки и железнодорожные пути. А промзона — это третья линия, самая укрепленная. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру
С севера Авдеевка уже нами охватывается в полукольцо, чтобы вообще уже не было для ВСУ никаких лазеек, уточнил эксперт.
"Есть две Красноговоровки. Камнем преткновения является как одна, так и вторая. На данный момент идет работа по преодолению тамошних укреплений, их обрабатывают артиллерией, идет поиск наиболее слабых мест в украинской обороне. Они, в принципе, уже выявлены. Просто идет доработка в этом направлении, чтобы с минимальными потерями можно было оперативно нанести концентрированный удар", - указал Селевёрстов.
По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях союзным войскам противостоят от 15 до 20 тысяч военнослужащих ВСУ, примерно столько же было в Мариуполе, при этом у противника есть возможность доставки резервов.
Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка, заключил собеседник издания.
 
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