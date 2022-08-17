https://ukraina.ru/20220817/1037755658.html

Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки

Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки - 17.08.2022 Украина.ру

Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки

Союзные войска сломали первую линию обороны ВСУ возле Авдеевки. Вторая линия находится перед самой Авдеевкой, где поселки и железнодорожные пути. А промзона — это третья линия, самая укрепленная. Об этом рассказал ефрейтор из 9-го гвардейского штурмового полка морской пехоты Народной милиции ДНР Степан Селевёрстов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-17T10:40

2022-08-17T10:40

2022-08-17T10:40

новости

всу

авдеевка

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С севера Авдеевка уже нами охватывается в полукольцо, чтобы вообще уже не было для ВСУ никаких лазеек, уточнил эксперт.По его словам, на Авдеевском и Марьинском направлениях союзным войскам противостоят от 15 до 20 тысяч военнослужащих ВСУ, примерно столько же было в Мариуполе, при этом у противника есть возможность доставки резервов.Но российские ВКС наносят удары по прибывающим частям и по их логистике. Это ощущается. И они это ощущают, и дончане, потому что из Авдеевки не так интенсивно в последнее время идут обстрелы Донецка, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, авдеевка