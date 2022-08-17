Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037754774.html
Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
Отчаянная попытка Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований, написал на днях политический обозреватель Даг Бэндоу в статье "Россия – государство-спонсор терроризма?" в издании The American Conservative
2022-08-17T10:32
2022-08-17T10:32
новости
пресса
терроризм
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_5c156e36aec30fe59f7d4afd465b63a6.jpg
По мнению Бэндоу, "спонсор терроризма" - своеобразный ярлычок западной пропаганды, который, в качестве козыря, США всегда используют против своих оппонентов. Так, "спонсором терроризма" в свое время назвали Кубу, Сирию, Иран и КНДР.Он также подчеркнул, что "политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства", а военная поддержка Киева может быть выгодна только тем, кто собирается "бороться с Россией до последнего украинца.
https://ukraina.ru/20220816/1037718810.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_c954a00df9568930f3d63c5615ea6b4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пресса, терроризм, владимир зеленский, сша
Новости, пресса, терроризм, Владимир Зеленский, США

Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского

10:32 17.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Отчаянная попытка Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований, написал на днях политический обозреватель Даг Бэндоу в статье "Россия – государство-спонсор терроризма?" в издании The American Conservative
До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм.
По мнению Бэндоу, "спонсор терроризма" - своеобразный ярлычок западной пропаганды, который, в качестве козыря, США всегда используют против своих оппонентов. Так, "спонсором терроризма" в свое время назвали Кубу, Сирию, Иран и КНДР.
Он также подчеркнул, что "политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства", а военная поддержка Киева может быть выгодна только тем, кто собирается "бороться с Россией до последнего украинца.
О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер Москва - Марков
Вчера, 12:18
О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков
 
НовостипрессатерроризмВладимир ЗеленскийСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
12:45Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах
12:26Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
12:23Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
12:21"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
12:15Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях
12:00Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа
11:47Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
11:17Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями
10:59На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
10:57Ситуация патовая, а ставки непомерны! Царёв рассказал, что будет с Запорожской АЭС. Видео
10:50Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
10:45Мир с Россией – МИД Китая
10:40Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
10:36Истерика "вдохновляющего лидера": главное из интервью Зеленского
10:32Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
10:31Латвийский певец решил психологически поддержать украинцев "Байрактаром"
10:27Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
10:22Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве
10:19Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Лента новостейМолния