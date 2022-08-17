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Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру
Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
Отчаянная попытка Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований, написал на днях политический обозреватель Даг Бэндоу в статье "Россия – государство-спонсор терроризма?" в издании The American Conservative
2022-08-17T10:32
2022-08-17T10:32
2022-08-17T10:32
новости
пресса
терроризм
владимир зеленский
сша
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По мнению Бэндоу, "спонсор терроризма" - своеобразный ярлычок западной пропаганды, который, в качестве козыря, США всегда используют против своих оппонентов. Так, "спонсором терроризма" в свое время назвали Кубу, Сирию, Иран и КНДР.Он также подчеркнул, что "политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства", а военная поддержка Киева может быть выгодна только тем, кто собирается "бороться с Россией до последнего украинца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пресса, терроризм, владимир зеленский, сша
Новости, пресса, терроризм, Владимир Зеленский, США
Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
Отчаянная попытка Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований, написал на днях политический обозреватель Даг Бэндоу в статье "Россия – государство-спонсор терроризма?" в издании The American Conservative
До сих пор Зеленский безуспешно подталкивал Запад к активному военному вмешательству в украинский кризис. Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм.
По мнению Бэндоу, "спонсор терроризма" - своеобразный ярлычок западной пропаганды, который, в качестве козыря, США всегда используют против своих оппонентов. Так, "спонсором терроризма" в свое время назвали Кубу, Сирию, Иран и КНДР.
Он также подчеркнул, что "политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства", а военная поддержка Киева может быть выгодна только тем, кто собирается "бороться с Россией до последнего украинца.