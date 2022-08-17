https://ukraina.ru/20220817/1037754774.html

Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского

Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского - 17.08.2022 Украина.ру

Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского

Отчаянная попытка Владимира Зеленского заставить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена исключительно на получение собственной выгоды и не имеет под собой никаких оснований, написал на днях политический обозреватель Даг Бэндоу в статье "Россия – государство-спонсор терроризма?" в издании The American Conservative

2022-08-17T10:32

2022-08-17T10:32

2022-08-17T10:32

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терроризм

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По мнению Бэндоу, "спонсор терроризма" - своеобразный ярлычок западной пропаганды, который, в качестве козыря, США всегда используют против своих оппонентов. Так, "спонсором терроризма" в свое время назвали Кубу, Сирию, Иран и КНДР.Он также подчеркнул, что "политические требования Зеленского перешли всяческие границы любого суверенного государства", а военная поддержка Киева может быть выгодна только тем, кто собирается "бороться с Россией до последнего украинца.

https://ukraina.ru/20220816/1037718810.html

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новости, пресса, терроризм, владимир зеленский, сша