https://ukraina.ru/20220817/1037753259.html
Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Предупреждение Путина напугало британскую прессу - 17.08.2022 Украина.ру
Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Слова президента РФ Владимира Путина о "современном оружии" в ходе форума "Армия-2022" является "пугающим предупреждением", счиатет обозреватель Daily Express Мэтью Дули. Статья опубликована на днях на сайте издания
2022-08-17T10:19
2022-08-17T10:19
2022-08-17T10:20
новости
владимир путин
пресса
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036693120_0:15:3057:1735_1920x0_80_0_0_be79a07d5bfc7efbdfa4b70b1f0e008c.jpg.webp
По словам Дули Запад может расценить в качестве провокации увеличение поставок высокотехнологичного оружия своим "недругам" со стороны России.Он отметил, что Путин предложил союзникам РФ приобрести наиболее современные виды вооружений и подчеркнул при этом, что все это вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.Дули уточняет, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, беспилотниках и боевой авиации.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036693120_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_8f2baff54814ae33861ae5a2d3137e2c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, пресса, оружие
Новости, Владимир Путин, пресса, оружие
Предупреждение Путина напугало британскую прессу
10:19 17.08.2022 (обновлено: 10:20 17.08.2022)
Слова президента РФ Владимира Путина о "современном оружии" в ходе форума "Армия-2022" является "пугающим предупреждением", счиатет обозреватель Daily Express Мэтью Дули. Статья опубликована на днях на сайте издания
Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам.
По словам Дули Запад может расценить в качестве провокации увеличение поставок высокотехнологичного оружия своим "недругам" со стороны России.
Он отметил, что Путин предложил союзникам РФ приобрести наиболее современные виды вооружений и подчеркнул при этом, что все это вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
Дули уточняет, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, беспилотниках и боевой авиации.