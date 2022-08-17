Предупреждение Путина напугало британскую прессу - 17.08.2022 Украина.ру
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Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Предупреждение Путина напугало британскую прессу - 17.08.2022 Украина.ру
Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Слова президента РФ Владимира Путина о "современном оружии" в ходе форума "Армия-2022" является "пугающим предупреждением", счиатет обозреватель Daily Express Мэтью Дули. Статья опубликована на днях на сайте издания
2022-08-17T10:19
2022-08-17T10:20
новости
владимир путин
пресса
оружие
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По словам Дули Запад может расценить в качестве провокации увеличение поставок высокотехнологичного оружия своим "недругам" со стороны России.Он отметил, что Путин предложил союзникам РФ приобрести наиболее современные виды вооружений и подчеркнул при этом, что все это вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.Дули уточняет, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, беспилотниках и боевой авиации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, пресса, оружие
Новости, Владимир Путин, пресса, оружие

Предупреждение Путина напугало британскую прессу

10:19 17.08.2022 (обновлено: 10:20 17.08.2022)
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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Слова президента РФ Владимира Путина о "современном оружии" в ходе форума "Армия-2022" является "пугающим предупреждением", счиатет обозреватель Daily Express Мэтью Дули. Статья опубликована на днях на сайте издания
Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам.
По словам Дули Запад может расценить в качестве провокации увеличение поставок высокотехнологичного оружия своим "недругам" со стороны России.
Он отметил, что Путин предложил союзникам РФ приобрести наиболее современные виды вооружений и подчеркнул при этом, что все это вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
Дули уточняет, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, беспилотниках и боевой авиации.
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