https://ukraina.ru/20220817/1037753259.html

Предупреждение Путина напугало британскую прессу

Предупреждение Путина напугало британскую прессу - 17.08.2022 Украина.ру

Предупреждение Путина напугало британскую прессу

Слова президента РФ Владимира Путина о "современном оружии" в ходе форума "Армия-2022" является "пугающим предупреждением", счиатет обозреватель Daily Express Мэтью Дули. Статья опубликована на днях на сайте издания

2022-08-17T10:19

2022-08-17T10:19

2022-08-17T10:20

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По словам Дули Запад может расценить в качестве провокации увеличение поставок высокотехнологичного оружия своим "недругам" со стороны России.Он отметил, что Путин предложил союзникам РФ приобрести наиболее современные виды вооружений и подчеркнул при этом, что все это вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.Дули уточняет, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, беспилотниках и боевой авиации.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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новости, владимир путин, пресса, оружие