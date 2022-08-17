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Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом - 17.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
Большое количество украинских сил находится на юге. Напряженность в районе Николаева все равно нарастает, несмотря на заявления украинской пропаганды, что это все отвлекающий маневр с целью обмануть русских. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-17T09:43
2022-08-17T09:43
2022-08-17T09:43
новости
россия
всу
николаев
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На самом деле мы можем оценить группировку, которая там находится, подчеркнул эксперт.По его словам, подтягивание резервов потребует от нас усиление работы ВКС, усиления бомбардировок и концентрации нашей артиллерии на этих направлениях. Наши артиллерийские подразделения и так там в большом количестве сосредоточены. Иначе мы бы эту линию обороны не смогли перемолоть.Мы их перемалываем за счет того, что большое количество бьет по позициям противника, ВСУ отходит, мы бьем по следующей линии обороны и продвигаемся, добавил специалист.Поэтому вопрос не в том, как интенсифицировать наступление, а как собрать дополнительные силы и перебросить их для нанесения главного удара. Это направление может быть любым, от Харьковской области до Угледара и даже до Херсона. Мы сейчас к этому активно готовимся, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, николаев
Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
Большое количество украинских сил находится на юге. Напряженность в районе Николаева все равно нарастает, несмотря на заявления украинской пропаганды, что это все отвлекающий маневр с целью обмануть русских. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
На самом деле мы можем оценить группировку, которая там находится, подчеркнул эксперт.
"И сейчас переброска серьезных резервов призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому главная задача — обход. Это позволит взять Авдеевку в котел, но оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они задумаются о том, что им надо жить, а не быть уничтоженными", - указал Кнутов.
По его словам, подтягивание резервов потребует от нас усиление работы ВКС, усиления бомбардировок и концентрации нашей артиллерии на этих направлениях. Наши артиллерийские подразделения и так там в большом количестве сосредоточены. Иначе мы бы эту линию обороны не смогли перемолоть.
Мы их перемалываем за счет того, что большое количество бьет по позициям противника, ВСУ отходит, мы бьем по следующей линии обороны и продвигаемся, добавил специалист.
Поэтому вопрос не в том, как интенсифицировать наступление, а как собрать дополнительные силы и перебросить их для нанесения главного удара. Это направление может быть любым, от Харьковской области до Угледара и даже до Херсона. Мы сейчас к этому активно готовимся, заключил собеседник издания.