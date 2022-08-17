Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны - 17.08.2022 Украина.ру
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Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны - 17.08.2022 Украина.ру
Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
В случае гипотетической ядерной войны Австралия, Новая Зеландия и Аргентина лучше всех справятся с её последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного 15 августа в журнале Nature Food
2022-08-17T09:20
2022-08-17T09:20
новости
сша
ядерная война
учёные
голод
австралия
аргентина
новая зеландия
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Специалисты смоделировали различные сценарии ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц пепла. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы продовольствия на суше и в океанах.В ходе эксперимента специалисты оценили последствия гипотетических ядерных конфликтов между различными странами. Так, например, в случае ядерного конфликта между Индией и Пакистаном его прямыми жертвами могут стать от тридцати до ста миллионов человек, и от одного до двух миллиардов – погибнуть от последствий изменения климата. В случае же полномасштабной атомной войны между Россией и США могут почти четыреста миллионов человек станут её прямыми жертвами, а более пяти миллиардов людей – жертвами последующего голода.На картах, опубликованных специалистами, видно, что в случае худшего сценария наибольшего объема выброса сажи в атмосферу только Австралия, Новая Зеландия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребления количества килокалорий на душу населения в день. В случае одного из промежуточных сценариев (выброс в атмосферу 47 мегатонн сажи) оптимальное потребление сохранит также большая часть Южной Америки и некоторые страны Западной Африки.В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчёркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ukraina.ru/20220524/1034021339.html
https://ukraina.ru/20180807/1020771152.html
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новости, сша, ядерная война, учёные, голод, австралия, аргентина, новая зеландия
Новости, США, ядерная война, учёные, голод, Австралия, Аргентина, Новая Зеландия

Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны

09:20 17.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
В случае гипотетической ядерной войны Австралия, Новая Зеландия и Аргентина лучше всех справятся с её последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного 15 августа в журнале Nature Food
Специалисты смоделировали различные сценарии ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц пепла. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы продовольствия на суше и в океанах.

В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (150 миллионов тонн – ред.) сажи, глобальные средние урожаи зерновых снизятся примерно на 90 процентов через три-четыре года после ядерной войны

Nature Food
Американский научный журнал
В ходе эксперимента специалисты оценили последствия гипотетических ядерных конфликтов между различными странами. Так, например, в случае ядерного конфликта между Индией и Пакистаном его прямыми жертвами могут стать от тридцати до ста миллионов человек, и от одного до двух миллиардов – погибнуть от последствий изменения климата.
ядерный взрыв бомба атомная
24 мая, 13:14Спецоперация
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В случае же полномасштабной атомной войны между Россией и США могут почти четыреста миллионов человек станут её прямыми жертвами, а более пяти миллиардов людей – жертвами последующего голода.
На картах, опубликованных специалистами, видно, что в случае худшего сценария наибольшего объема выброса сажи в атмосферу только Австралия, Новая Зеландия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребления количества килокалорий на душу населения в день. В случае одного из промежуточных сценариев (выброс в атмосферу 47 мегатонн сажи) оптимальное потребление сохранит также большая часть Южной Америки и некоторые страны Западной Африки.
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В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчёркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
 
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