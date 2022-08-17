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Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны - 17.08.2022 Украина.ру
Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
В случае гипотетической ядерной войны Австралия, Новая Зеландия и Аргентина лучше всех справятся с её последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного 15 августа в журнале Nature Food
2022-08-17T09:20
2022-08-17T09:20
2022-08-17T09:20
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сша
ядерная война
учёные
голод
австралия
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Специалисты смоделировали различные сценарии ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц пепла. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы продовольствия на суше и в океанах.В ходе эксперимента специалисты оценили последствия гипотетических ядерных конфликтов между различными странами. Так, например, в случае ядерного конфликта между Индией и Пакистаном его прямыми жертвами могут стать от тридцати до ста миллионов человек, и от одного до двух миллиардов – погибнуть от последствий изменения климата. В случае же полномасштабной атомной войны между Россией и США могут почти четыреста миллионов человек станут её прямыми жертвами, а более пяти миллиардов людей – жертвами последующего голода.На картах, опубликованных специалистами, видно, что в случае худшего сценария наибольшего объема выброса сажи в атмосферу только Австралия, Новая Зеландия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребления количества килокалорий на душу населения в день. В случае одного из промежуточных сценариев (выброс в атмосферу 47 мегатонн сажи) оптимальное потребление сохранит также большая часть Южной Америки и некоторые страны Западной Африки.В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчёркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ukraina.ru/20220524/1034021339.html
https://ukraina.ru/20180807/1020771152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, ядерная война, учёные, голод, австралия, аргентина, новая зеландия
Новости, США, ядерная война, учёные, голод, Австралия, Аргентина, Новая Зеландия
Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
В случае гипотетической ядерной войны Австралия, Новая Зеландия и Аргентина лучше всех справятся с её последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного 15 августа в журнале Nature Food
Специалисты смоделировали
различные сценарии ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц пепла. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы продовольствия на суше и в океанах.
В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (150 миллионов тонн – ред.) сажи, глобальные средние урожаи зерновых снизятся примерно на 90 процентов через три-четыре года после ядерной войны
Nature Food
Американский научный журнал
В ходе эксперимента специалисты оценили последствия гипотетических ядерных конфликтов между различными странами. Так, например, в случае ядерного конфликта между Индией и Пакистаном его прямыми жертвами могут стать от тридцати до ста миллионов человек, и от одного до двух миллиардов – погибнуть от последствий изменения климата.
В случае же полномасштабной атомной войны между Россией и США могут почти четыреста миллионов человек станут её прямыми жертвами, а более пяти миллиардов людей – жертвами последующего голода.
На картах, опубликованных специалистами, видно, что в случае худшего сценария наибольшего объема выброса сажи в атмосферу только Австралия, Новая Зеландия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребления количества килокалорий на душу населения в день. В случае одного из промежуточных сценариев (выброс в атмосферу 47 мегатонн сажи) оптимальное потребление сохранит также большая часть Южной Америки и некоторые страны Западной Африки.
В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчёркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.