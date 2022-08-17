https://ukraina.ru/20220817/1037752148.html

Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны

Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны - 17.08.2022 Украина.ру

Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны

В случае гипотетической ядерной войны Австралия, Новая Зеландия и Аргентина лучше всех справятся с её последствиями. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного 15 августа в журнале Nature Food

2022-08-17T09:20

2022-08-17T09:20

2022-08-17T09:20

новости

сша

ядерная война

учёные

голод

австралия

аргентина

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_4e5bb6d72aea1c85940df57a00f6f0e7.jpg.webp

Специалисты смоделировали различные сценарии ядерного конфликта. По их оценке, сброшенные на города атомные бомбы вызовут огненные бури, а атмосфера в мире загрязнится из-за выбросов частиц пепла. Это приведет к изменениям климата и сократит запасы продовольствия на суше и в океанах.В ходе эксперимента специалисты оценили последствия гипотетических ядерных конфликтов между различными странами. Так, например, в случае ядерного конфликта между Индией и Пакистаном его прямыми жертвами могут стать от тридцати до ста миллионов человек, и от одного до двух миллиардов – погибнуть от последствий изменения климата. В случае же полномасштабной атомной войны между Россией и США могут почти четыреста миллионов человек станут её прямыми жертвами, а более пяти миллиардов людей – жертвами последующего голода.На картах, опубликованных специалистами, видно, что в случае худшего сценария наибольшего объема выброса сажи в атмосферу только Австралия, Новая Зеландия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребления количества килокалорий на душу населения в день. В случае одного из промежуточных сценариев (выброс в атмосферу 47 мегатонн сажи) оптимальное потребление сохранит также большая часть Южной Америки и некоторые страны Западной Африки.В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчёркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ukraina.ru/20220524/1034021339.html

https://ukraina.ru/20180807/1020771152.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, ядерная война, учёные, голод, австралия, аргентина, новая зеландия