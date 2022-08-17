https://ukraina.ru/20220817/1037750672.html

На Украине останавливаются сахарные заводы

На Украине останавливаются сахарные заводы - 17.08.2022 Украина.ру

На Украине останавливаются сахарные заводы

В этом году из 32 существующих на Украине сахарных заводов будут работать только 22, а другие 10 запускаться не будут. Об этом говорится в статье, опубликованной 16 августа на сайте Украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор"

2022-08-17T08:25

2022-08-17T08:25

2022-08-17T08:25

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По словам заместителя директора Гнидовского сахарного завода Александра Никишина, чьё мнение приводится в статье, главными проблемами этого года для украинских производителей сахара являются военные действия и цены на энергоносители.По его словам, если завод работал только на газе, то более половины произведённой на нём продукции уходило бы только на его оплату.Он также отметил, что закрытие сахарного завода на один сезон влечёт за собой порчу оборудования, что приводит к тяжелым последствиям для предприятия.

https://ukraina.ru/20220617/1034169933.html

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новости, сахар, газ, пищевая промышленность