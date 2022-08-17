На Украине останавливаются сахарные заводы
В этом году из 32 существующих на Украине сахарных заводов будут работать только 22, а другие 10 запускаться не будут. Об этом говорится в статье, опубликованной 16 августа на сайте Украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор"
По словам заместителя директора Гнидовского сахарного завода Александра Никишина, чьё мнение приводится в статье, главными проблемами этого года для украинских производителей сахара являются военные действия и цены на энергоносители.
17 июня, 13:03Нет ни газа, ни денег. Украину ждет очень тяжелая зимаКак сани нужно готовить летом, так и к отопительному сезону следует готовиться минимум за полгода до его начала. Однако уже сейчас местные эксперты и западные партнеры предупреждают киевские власти, что возможны большие проблемы. Даже несмотря на то, что разрушены многие промышленные потребители газа
По его словам, если завод работал только на газе, то более половины произведённой на нём продукции уходило бы только на его оплату.
Цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, такова, что можно вообще не запускать завод, ведь каждый килограмм производимого на этом газе сахара приносит только убытки
Он также отметил, что закрытие сахарного завода на один сезон влечёт за собой порчу оборудования, что приводит к тяжелым последствиям для предприятия.