На Украине останавливаются сахарные заводы - 17.08.2022 Украина.ру
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На Украине останавливаются сахарные заводы
На Украине останавливаются сахарные заводы - 17.08.2022 Украина.ру
На Украине останавливаются сахарные заводы
В этом году из 32 существующих на Украине сахарных заводов будут работать только 22, а другие 10 запускаться не будут. Об этом говорится в статье, опубликованной 16 августа на сайте Украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор"
2022-08-17T08:25
2022-08-17T08:25
новости
сахар
газ
пищевая промышленность
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По словам заместителя директора Гнидовского сахарного завода Александра Никишина, чьё мнение приводится в статье, главными проблемами этого года для украинских производителей сахара являются военные действия и цены на энергоносители.По его словам, если завод работал только на газе, то более половины произведённой на нём продукции уходило бы только на его оплату.Он также отметил, что закрытие сахарного завода на один сезон влечёт за собой порчу оборудования, что приводит к тяжелым последствиям для предприятия.
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новости, сахар, газ, пищевая промышленность
Новости, Сахар, газ, пищевая промышленность

На Украине останавливаются сахарные заводы

08:25 17.08.2022
 
© CC0, PixabayСахар
Сахар
© CC0, Pixabay
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В этом году из 32 существующих на Украине сахарных заводов будут работать только 22, а другие 10 запускаться не будут. Об этом говорится в статье, опубликованной 16 августа на сайте Украинской ассоциации производителей сахара "Укрцукор"
По словам заместителя директора Гнидовского сахарного завода Александра Никишина, чьё мнение приводится в статье, главными проблемами этого года для украинских производителей сахара являются военные действия и цены на энергоносители.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:03
Нет ни газа, ни денег. Украину ждет очень тяжелая зимаКак сани нужно готовить летом, так и к отопительному сезону следует готовиться минимум за полгода до его начала. Однако уже сейчас местные эксперты и западные партнеры предупреждают киевские власти, что возможны большие проблемы. Даже несмотря на то, что разрушены многие промышленные потребители газа
По его словам, если завод работал только на газе, то более половины произведённой на нём продукции уходило бы только на его оплату.

Цена на коммерческий газ, который предлагают предприятиям, такова, что можно вообще не запускать завод, ведь каждый килограмм производимого на этом газе сахара приносит только убытки

Александр Никишин
Заместитель директора Гнидовского сахарного завода
Он также отметил, что закрытие сахарного завода на один сезон влечёт за собой порчу оборудования, что приводит к тяжелым последствиям для предприятия.
 
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