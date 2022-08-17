В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост - 17.08.2022 Украина.ру
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В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост
В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост - 17.08.2022 Украина.ру
В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост
Киевский режим планирует разрушить "незаконный" Крымский мост. Об этом заявил в опубликованной 16 августа беседе с британской газетой The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
2022-08-17T07:07
2022-08-17T07:07
спецоперация
новости
михаил подоляк
крымский мост
the guardian
алексей арестович
гончаренко
песков
сергей лавров
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Ранее представители киевского режима уже выступали с угрозами в отношении Крымского моста. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого Киев может использовать полученные от США ракеты. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на днях утверждал, что на июньском саммите НАТО он обсуждал план уничтожения моста с британским министром обороны Беном Уоллесом.В Кремле в ответ отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными военными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Москве знают об угрозах в адрес Крымского моста, и принимают их во внимание. Глава МИД России Сергей Лавров также подчёркивал, что все эти заявления берутся на заметку, и подобные планы потерпят крах.
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новости, михаил подоляк, крымский мост, the guardian, алексей арестович, гончаренко, песков, сергей лавров
Спецоперация, Новости, Михаил Подоляк, Крымский мост, The Guardian, Алексей Арестович, Гончаренко, Песков, Сергей Лавров

В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост

07:07 17.08.2022
 
© most.lifeКрымский мост
Крымский мост
© most.life
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Киевский режим планирует разрушить "незаконный" Крымский мост. Об этом заявил в опубликованной 16 августа беседе с британской газетой The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это незаконное сооружение и главный путь снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.

Ранее представители киевского режима уже выступали с угрозами в отношении Крымского моста. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность".
12 августа, 12:22
Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕОЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины атаковать Крымский мост
По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого Киев может использовать полученные от США ракеты. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на днях утверждал, что на июньском саммите НАТО он обсуждал план уничтожения моста с британским министром обороны Беном Уоллесом.
В Кремле в ответ отмечали, что безопасность полуострова гарантирована превентивными военными мерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в Москве знают об угрозах в адрес Крымского моста, и принимают их во внимание. Глава МИД России Сергей Лавров также подчёркивал, что все эти заявления берутся на заметку, и подобные планы потерпят крах.
 
СпецоперацияНовостиМихаил ПодолякКрымский мостThe GuardianАлексей АрестовичГончаренкоПесковСергей Лавров
 
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