Главное на 17 августа: в России и в мире
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© rawpixel.com
РФ снижает пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, Ташкент открывает совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов ШОС, а в США начинается ликвидация биржевого инвестфонда российских ценных бумаг. Подробнее — читайте в подборке Украина.ру
Россия
— Состоится круглый стол о перспективах восстановления соглашения по ядерной сделке с Ираном
Ядерная сделка — что это?
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
В мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана.
В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
— Начнется заседание межправительственной комиссии Россия — Судан
Для справки: российско-суданская МПК была создана в 2013 году. Ее заседания проходят ежегодно поочередно в Москве и Хартуме.
— Состоится конкурс «Специальный рывок» по транспортированию боеприпасов
17—26 августа 2022 года на территории полигона воинской части 14258 в рамках международных Армейских игр «АРМИ-2022» пройдет конкурс «Специальный рывок».
Участвуют команды из Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнама, Зимбабве, Камбоджи, Конго, Мали, Таджикистана и 12-го Главного Управления Министерства обороны РФ.
— В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Донбасс 14-22. Право на жизнь»
Основную часть экспозиции составили трагические истории детей, которые погибли по вине боевиков киевского режима. Этих историй представлено всего восемь, но на самом деле в апреле 2014 — июне 2022 годов война убила 163 маленьких жителя Донбасса.
— В Хабаровском крае пройдут тренировки боевых расчетов дивизиона ЗРК С-400 ПВО ЗВО по отражению авиационного удара условного противника.
— Снизится пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы
Экспортная пошлина на пшеницу из России снизится до 5 018,1 рубля за тонну. Новые ставки будут действовать до 23 августа включительно. Ранее размер пошлины составлял 5 219,6 рубля за тонну.
В то же время пошлина на ячмень уменьшится с 3 504,9 рубля до 3 034,0 рубля до за тонну, а на кукурузу — с 3 802,8 рубля до 3 705,8 рубля за тонну.
— Истекает срок отъезда для «застрявших» в России из-за пандемии иностранцев, если они не оформили право жить и работать в стране
Ближнее зарубежье
— В Ташкенте откроется совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов ШОС
Планируется обсудить вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего развития сотрудничества в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, борьбе с транснациональной организованной преступностью и другие.
Мир
— Начнется государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Саудовскую Аравию
Визит состоится по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.
На переговорах на высшем уровне в Джидде ожидается обсуждение вопросов расширения сотрудничества двух стран в разных сферах. Отдельное внимание будет уделено «зелёной экономике», высоким технологиям и цифровизации.
— В Бельгии пройдут встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами.
На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
— В США корпорация BlackRock начинает процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда российских ценных бумаг iShares MSCI Russia
В компании сообщили, что большая часть активов фонда в настоящее время не может быть продана в связи с действующими санкционными ограничениями, которые распространяются на торговые операции.
В этой связи в компании ожидают, что полная ликвидация займет «увеличенный период времени».
— В США пройдут консультации по временным силам ООН в Ливане (Совет Безопасности ООН)
— В Бангладеше состоится пресс-конференция Верховного комиссара по правам человека ООН Мишель Бачелет
— Запланирован выход в открытый космос с борта МКС по российской программе
8 августа, 07:46"Меняет курс": первое судно с украинским зерном не пришло в порт ЛиванаСудно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое должно было прибыть в Ливан, меняет курс и ждет указаний об определении своего нового пункта назначения, сказал министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter