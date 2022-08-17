https://ukraina.ru/20220817/1037749327.html

Главное на 17 августа: в России и в мире

Главное на 17 августа: в России и в мире

Главное на 17 августа: в России и в мире

РФ снижает пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, Ташкент открывает совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов... Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T10:12

2022-08-17T10:12

2022-08-17T10:12

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РФ снижает пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, Ташкент открывает совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов ШОС, а в США начинается ликвидация биржевого инвестфонда российских ценных бумаг. Подробнее — читайте в подборке Украина.руРоссия— Состоится круглый стол о перспективах восстановления соглашения по ядерной сделке с Ираном— Начнется заседание межправительственной комиссии Россия — СуданДля справки: российско-суданская МПК была создана в 2013 году. Ее заседания проходят ежегодно поочередно в Москве и Хартуме.— Состоится конкурс «Специальный рывок» по транспортированию боеприпасов17—26 августа 2022 года на территории полигона воинской части 14258 в рамках международных Армейских игр «АРМИ-2022» пройдет конкурс «Специальный рывок».Участвуют команды из Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнама, Зимбабве, Камбоджи, Конго, Мали, Таджикистана и 12-го Главного Управления Министерства обороны РФ.— В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Донбасс 14-22. Право на жизнь»Основную часть экспозиции составили трагические истории детей, которые погибли по вине боевиков киевского режима. Этих историй представлено всего восемь, но на самом деле в апреле 2014 — июне 2022 годов война убила 163 маленьких жителя Донбасса.— В Хабаровском крае пройдут тренировки боевых расчетов дивизиона ЗРК С-400 ПВО ЗВО по отражению авиационного удара условного противника.— Снизится пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузыЭкспортная пошлина на пшеницу из России снизится до 5 018,1 рубля за тонну. Новые ставки будут действовать до 23 августа включительно. Ранее размер пошлины составлял 5 219,6 рубля за тонну.В то же время пошлина на ячмень уменьшится с 3 504,9 рубля до 3 034,0 рубля до за тонну, а на кукурузу — с 3 802,8 рубля до 3 705,8 рубля за тонну.— Истекает срок отъезда для «застрявших» в России из-за пандемии иностранцев, если они не оформили право жить и работать в странеБлижнее зарубежье— В Ташкенте откроется совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов ШОСПланируется обсудить вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего развития сотрудничества в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, борьбе с транснациональной организованной преступностью и другие.Мир— Начнется государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Саудовскую АравиюВизит состоится по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.На переговорах на высшем уровне в Джидде ожидается обсуждение вопросов расширения сотрудничества двух стран в разных сферах. Отдельное внимание будет уделено «зелёной экономике», высоким технологиям и цифровизации.— В Бельгии пройдут встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенного Косово Альбином КуртиСитуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.— В США корпорация BlackRock начинает процесс ликвидации своего биржевого инвестиционного фонда российских ценных бумаг iShares MSCI RussiaВ компании сообщили, что большая часть активов фонда в настоящее время не может быть продана в связи с действующими санкционными ограничениями, которые распространяются на торговые операции. В этой связи в компании ожидают, что полная ликвидация займет «увеличенный период времени».— В США пройдут консультации по временным силам ООН в Ливане (Совет Безопасности ООН)— В Бангладеше состоится пресс-конференция Верховного комиссара по правам человека ООН Мишель Бачелет— Запланирован выход в открытый космос с борта МКС по российской программе

https://ukraina.ru/20220808/1037390506.html

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2022

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Руфина Жаляева

эксклюзив, анонс, главное, россия, мир, украина, политика, экономика