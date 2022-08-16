Украинцам советуют перебираться на освобожденные территории

Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой.

Владимир Рогов Член главного совета ВГА Запорожской области Член главного совета ВГА Запорожской области