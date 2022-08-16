https://ukraina.ru/20220816/1037748989.html
Украинцам советуют перебираться на освобожденные территории
Украинцам советуют перебираться на освобожденные территории - 16.08.2022 Украина.ру
Украинцам советуют перебираться на освобожденные территории
Жителям населенных пунктов, временно подконтрольных киевскому режиму, следует перебираться на освобожденные территории, заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с журналистами.
2022-08-16T21:48
2022-08-16T21:48
2022-08-16T21:48
владимир рогов
запорожская область
освобождённые регионы украины
новости
украина
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По словам представителя администрации региона, в освобожденных областях как минимум будет горячая вода. Рогов также подчеркнул, что в настоящий момент в Запорожской области уже развернуто строительство газопровода из России, который позволит обеспечить регион газом в достаточном количестве и снизить цену для населения.
https://ukraina.ru/20220714/1036329140.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир рогов, запорожская область, освобождённые регионы украины, новости, украина
Владимир Рогов, Запорожская область, освобождённые регионы Украины, Новости, Украина
Украинцам советуют перебираться на освобожденные территории
Жителям населенных пунктов, временно подконтрольных киевскому режиму, следует перебираться на освобожденные территории, заявил 16 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с журналистами.
По словам представителя администрации региона, в освобожденных областях как минимум будет горячая вода.
Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой.
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Рогов также подчеркнул, что в настоящий момент в Запорожской области уже развернуто строительство газопровода из России, который позволит обеспечить регион газом в достаточном количестве и снизить цену для населения.