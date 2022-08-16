https://ukraina.ru/20220816/1037748174.html
Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области
Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области - 16.08.2022 Украина.ру
Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области
Более 30 тысяч жителей Запорожской области уже подали заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщил 16 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
2022-08-16T21:40
2022-08-16T21:40
2022-08-16T21:40
запорожская область
российский паспорт
украина
россия
новости
освобождённые регионы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg
По его словам, в настоящий момент жители области зачастую сталкиваются с проблемами при сборе документов - именно поэтому число сравнительно невелико. Чиновник отметил, что в области в настоящий момент всего работает двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта - три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.
https://ukraina.ru/20220714/1036329140.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:0:1055:791_1920x0_80_0_0_2c3386e4191398805231927806ade465.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, российский паспорт, украина, россия, новости, освобождённые регионы украины
Запорожская область, российский паспорт, Украина, Россия, Новости, освобождённые регионы Украины
Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области
Более 30 тысяч жителей Запорожской области уже подали заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщил 16 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, в настоящий момент жители области зачастую сталкиваются с проблемами при сборе документов - именно поэтому число сравнительно невелико.
Все больше жителей Запорожской области подают документы на приобретение российского гражданства. На сегодняшний день более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации. На данном этапе продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта.
Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области
Чиновник отметил, что в области в настоящий момент всего работает двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта - три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.