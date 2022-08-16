Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области - 16.08.2022 Украина.ру
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Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области
Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области - 16.08.2022 Украина.ру
Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области
Более 30 тысяч жителей Запорожской области уже подали заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщил 16 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
2022-08-16T21:40
2022-08-16T21:40
запорожская область
российский паспорт
украина
россия
новости
освобождённые регионы украины
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По его словам, в настоящий момент жители области зачастую сталкиваются с проблемами при сборе документов - именно поэтому число сравнительно невелико. Чиновник отметил, что в области в настоящий момент всего работает двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта - три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.
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запорожская область, российский паспорт, украина, россия, новости, освобождённые регионы украины
Запорожская область, российский паспорт, Украина, Россия, Новости, освобождённые регионы Украины

Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области

21:40 16.08.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Более 30 тысяч жителей Запорожской области уже подали заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщил 16 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, в настоящий момент жители области зачастую сталкиваются с проблемами при сборе документов - именно поэтому число сравнительно невелико.
Все больше жителей Запорожской области подают документы на приобретение российского гражданства. На сегодняшний день более 30 тысяч заявлений с полным пакетом документов находятся в обработке у специалистов пунктов паспортизации. На данном этапе продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта.
Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области
Чиновник отметил, что в области в настоящий момент всего работает двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта - три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:29
Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск — пляж, рестораны, дороги
 
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