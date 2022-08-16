https://ukraina.ru/20220816/1037748174.html

Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области

Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области - 16.08.2022 Украина.ру

Свыше 30 тысяч заявлений на получение российского гражданства подано в Запорожской области

Более 30 тысяч жителей Запорожской области уже подали заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщил 16 августа глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

2022-08-16T21:40

2022-08-16T21:40

2022-08-16T21:40

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По его словам, в настоящий момент жители области зачастую сталкиваются с проблемами при сборе документов - именно поэтому число сравнительно невелико. Чиновник отметил, что в области в настоящий момент всего работает двенадцать пунктов приема документов на оформление паспорта - три в Мелитополе, два в Бердянске, по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.

https://ukraina.ru/20220714/1036329140.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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запорожская область, российский паспорт, украина, россия, новости, освобождённые регионы украины