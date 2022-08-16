https://ukraina.ru/20220816/1037746887.html

Делегации МАГАТЭ советуют ехать на Запорожскую АЭС через Россию

Делегации МАГАТЭ советуют ехать на Запорожскую АЭС через Россию - 16.08.2022 Украина.ру

Делегации МАГАТЭ советуют ехать на Запорожскую АЭС через Россию

Безопасность членов делегации МАГАТЭ можно гарантировать только в том случае, если они поедут через территорию России, сообщают 16 августа РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова

2022-08-16T20:58

2022-08-16T20:58

2022-08-16T20:58

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Напомним, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готово содействовать поездке делегации МАГАТЭ через Киев, если на это согласны украинская и российская сторона. В ответ российский постпред в Вене Михаил Ульянов назвал решение посетить ЗАЭС с пересечением линии фронта абсолютно безответственным. С ним согласен и Владимир Рогов:Рогов выразил сомнение, что визит членов МАГАТЭ через Украину будет безопасным. Чиновник подчеркнул, что у киевского режима есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения.

https://ukraina.ru/20220812/1037578972.html

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владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, новости, оон, украина