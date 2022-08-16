Делегации МАГАТЭ советуют ехать на Запорожскую АЭС через Россию
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Безопасность членов делегации МАГАТЭ можно гарантировать только в том случае, если они поедут через территорию России, сообщают 16 августа РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова
Напомним, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН готово содействовать поездке делегации МАГАТЭ через Киев, если на это согласны украинская и российская сторона.
В ответ российский постпред в Вене Михаил Ульянов назвал решение посетить ЗАЭС с пересечением линии фронта абсолютно безответственным. С ним согласен и Владимир Рогов:
Если инспекция заедет к нам с территории Донецкой Народной Республики через Бердянск или со стороны Республики Крым и затем уже с юга Запорожской области добравшись в Энергодар, то уровень безопасности здесь на несколько порядков выше, однозначно им ничего не угрожает. Однозначно инспекции МАГАТЭ безопасно будет заезжать только с территории России
Рогов выразил сомнение, что визит членов МАГАТЭ через Украину будет безопасным.
Велика вероятность, что будет какая-то провокация, и миссия инспекции МАГАТЭ будет обстреляна, а затем Россия будет в этом обвинена, а сам визит сорван.
Чиновник подчеркнул, что у киевского режима есть большой опыт обстрелов людей, пересекающих линию боевого соприкосновения.
12 августа, 09:27Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭСГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН