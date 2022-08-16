Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки - 16.08.2022 Украина.ру
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Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки
Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки - 16.08.2022 Украина.ру
Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки
Генсек ООН Антониу Гутерреш может обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Турции и Украины во Львове возможность доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом сообщает 16 августа РИА Новости.
2022-08-16T20:48
2022-08-16T20:48
оон
эрдоган
владимир зеленский
санкции
новости
зерно
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Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в четверг, 18 августа, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По свидетельству источника РИА Новости, стороны могут обсудить снятие ограничений для российской сельхозпродукции. Источник добавил, что переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях, и турецкая сторона готова способствовать решению данного вопроса.
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оон, эрдоган, владимир зеленский, санкции, новости, зерно
ООН, Эрдоган, Владимир Зеленский, Санкции, Новости, зерно

Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки

20:48 16.08.2022
 
© AP / John Minchillo, PoolАнтониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP / John Minchillo, Pool
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Генсек ООН Антониу Гутерреш может обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Турции и Украины во Львове возможность доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом сообщает 16 августа РИА Новости.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в четверг, 18 августа, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По свидетельству источника РИА Новости, стороны могут обсудить снятие ограничений для российской сельхозпродукции.

Это может стать одной из тем переговоров в контексте обсуждений "продуктовой сделки.

Источник добавил, что переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях, и турецкая сторона готова способствовать решению данного вопроса.
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