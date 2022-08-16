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Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки

Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки - 16.08.2022 Украина.ру

Генсек ООН обсудит с Зеленским во Львове выход российского продовольствия на мировые рынки

Генсек ООН Антониу Гутерреш может обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Турции и Украины во Львове возможность доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. Об этом сообщает 16 августа РИА Новости.

2022-08-16T20:48

2022-08-16T20:48

2022-08-16T20:48

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Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в четверг, 18 августа, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По свидетельству источника РИА Новости, стороны могут обсудить снятие ограничений для российской сельхозпродукции. Источник добавил, что переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях, и турецкая сторона готова способствовать решению данного вопроса.

https://ukraina.ru/20220722/1036761747.html

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оон, эрдоган, владимир зеленский, санкции, новости, зерно