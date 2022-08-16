Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию - 16.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию - 16.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Сейчас переброска ВСУ серьезных резервов на те или иные направления в Донбассе призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому главная задача — обход. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T21:00
2022-08-16T21:00
новости
россия
украина
армия
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Это позволит взять Авдеевку в котел, но оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они задумаются о том, что им надо жить, а не быть уничтоженными, указал эксперт.Поэтому вопрос не в том, как интенсифицировать наступление, а как собрать дополнительные силы и перебросить их для нанесения главного удара. Это направление может быть любым, от Харьковской области до Угледара и даже до Херсона. Мы сейчас к этому активно готовимся, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, армия
Новости, Россия, Украина, Армия

Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию

21:00 16.08.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : warfiles.ru
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Сейчас переброска ВСУ серьезных резервов на те или иные направления в Донбассе призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому главная задача — обход. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Это позволит взять Авдеевку в котел, но оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они задумаются о том, что им надо жить, а не быть уничтоженными, указал эксперт.
"Подтягивание резервов потребует от нас усиление работы ВКС, усиления бомбардировок и концентрации нашей артиллерии на этих направлениях. Наши артиллерийские подразделения и так там в большом количестве сосредоточены. Иначе мы бы эту линию обороны не смогли перемолоть. Мы их перемалываем за счет того, что большое количество бьет по позициям противника, ВСУ отходит, мы бьем по следующей линии обороны и продвигаемся", - подчеркнул Кнутов.
Поэтому вопрос не в том, как интенсифицировать наступление, а как собрать дополнительные силы и перебросить их для нанесения главного удара. Это направление может быть любым, от Харьковской области до Угледара и даже до Херсона. Мы сейчас к этому активно готовимся, заключил собеседник издания.
 
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