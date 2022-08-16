https://ukraina.ru/20220816/1037742914.html
Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию - 16.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Сейчас переброска ВСУ серьезных резервов на те или иные направления в Донбассе призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому главная задача — обход. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T21:00
2022-08-16T21:00
2022-08-16T21:00
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россия
украина
армия
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Это позволит взять Авдеевку в котел, но оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они задумаются о том, что им надо жить, а не быть уничтоженными, указал эксперт.Поэтому вопрос не в том, как интенсифицировать наступление, а как собрать дополнительные силы и перебросить их для нанесения главного удара. Это направление может быть любым, от Харьковской области до Угледара и даже до Херсона. Мы сейчас к этому активно готовимся, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, армия
Новости, Россия, Украина, Армия
Военный эксперт подробно объяснил, как Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Сейчас переброска ВСУ серьезных резервов на те или иные направления в Донбассе призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому главная задача — обход. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Это позволит взять Авдеевку в котел, но оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они задумаются о том, что им надо жить, а не быть уничтоженными, указал эксперт.
"Подтягивание резервов потребует от нас усиление работы ВКС, усиления бомбардировок и концентрации нашей артиллерии на этих направлениях. Наши артиллерийские подразделения и так там в большом количестве сосредоточены. Иначе мы бы эту линию обороны не смогли перемолоть. Мы их перемалываем за счет того, что большое количество бьет по позициям противника, ВСУ отходит, мы бьем по следующей линии обороны и продвигаемся", - подчеркнул Кнутов.
Поэтому вопрос не в том, как интенсифицировать наступление, а как собрать дополнительные силы и перебросить их для нанесения главного удара. Это направление может быть любым, от Харьковской области до Угледара и даже до Херсона. Мы сейчас к этому активно готовимся, заключил собеседник издания.