Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
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Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
Операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T17:40
2022-08-16T17:40
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всу
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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения республики демонстрируют "существенные успехи", которые позволяют "смотреть с оптимизмом на происходящее".Эксперт отметил, что помимо Соледара, сейчас идет операция по освобождению Артемовска. Она будет проводиться самостоятельно, после этого войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск.Пока все делается продуманно и правильно, исходя из предыдущего опыта. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком, заключил собеседник издания.
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новости, всу, россия, славянск
Новости, ВСУ, Россия, Славянск

Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ

17:40 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения республики демонстрируют "существенные успехи", которые позволяют "смотреть с оптимизмом на происходящее".
Эксперт отметил, что помимо Соледара, сейчас идет операция по освобождению Артемовска. Она будет проводиться самостоятельно, после этого войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск.
"На Славянск они могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от Славянска, чтобы упростить задачу по уничтожению этой масштабной группировки", - пояснил Кнутов.
Пока все делается продуманно и правильно, исходя из предыдущего опыта. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком, заключил собеседник издания.
 
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