https://ukraina.ru/20220816/1037742785.html

Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ

Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру

Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ

Операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T17:40

2022-08-16T17:40

2022-08-16T17:40

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения республики демонстрируют "существенные успехи", которые позволяют "смотреть с оптимизмом на происходящее".Эксперт отметил, что помимо Соледара, сейчас идет операция по освобождению Артемовска. Она будет проводиться самостоятельно, после этого войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск.Пока все делается продуманно и правильно, исходя из предыдущего опыта. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, славянск