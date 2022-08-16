https://ukraina.ru/20220816/1037742785.html
Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
Операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T17:40
2022-08-16T17:40
2022-08-16T17:40
новости
всу
россия
славянск
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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения республики демонстрируют "существенные успехи", которые позволяют "смотреть с оптимизмом на происходящее".Эксперт отметил, что помимо Соледара, сейчас идет операция по освобождению Артемовска. Она будет проводиться самостоятельно, после этого войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск.Пока все делается продуманно и правильно, исходя из предыдущего опыта. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, славянск
Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
Операция в Лисичанске показала, что когда в первую очередь была взята промзона, город был освобожден гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями. Этот опыт сейчас используется русскими войсками и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о позитивных сдвигах в районе Артемовска, Соледара и Северска. Он пояснил, что в агломерации трех городов подразделения республики демонстрируют "существенные успехи", которые позволяют "смотреть с оптимизмом на происходящее".
Эксперт отметил, что помимо Соледара, сейчас идет операция по освобождению Артемовска. Она будет проводиться самостоятельно, после этого войска двинутся в сторону Северска, а потом у них появится возможность выйти на оперативный простор и двинуться на Славянск.
"На Славянск они могут идти уже не только с востока на запад, но и попытаться отсечь Краматорск от Славянска, чтобы упростить задачу по уничтожению этой масштабной группировки", - пояснил Кнутов.
Пока все делается продуманно и правильно, исходя из предыдущего опыта. Если есть возможность обходить не очень крупные объекты обороны, их нужно обходить, чтобы не распылять силы и бить по Славянку концентрированным кулаком, заключил собеседник издания.