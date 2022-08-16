https://ukraina.ru/20220816/1037742542.html

Выдержит ли купол реактора? Шафран рассказала о главной угрозе на Запорожской АЭС. Видео

Выдержит ли купол реактора? Шафран рассказала о главной угрозе на Запорожской АЭС. Видео - 16.08.2022 Украина.ру

Выдержит ли купол реактора? Шафран рассказала о главной угрозе на Запорожской АЭС. Видео

Журналист, Член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру прокомментировала заявления Владимира Путина и Сергея Шойгу на... Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T17:32

2022-08-16T17:32

2022-08-16T17:32

видео

анна шафран

сша

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Журналист, Член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру прокомментировала заявления Владимира Путина и Сергея Шойгу на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022", а также диверсии в Крыму и ситуацию вокруг Запорожской АЭС:00:44 - Становимся ли мы свидетелями поражения гегемона США и их союзников? Действительно ли эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое?09:08 - Запад будет воевать до последнего украинца, поставляя оружие Киеву, или наступит момент для переговоров?16:24 - Диверсии на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма: стоит ли всерьёз рассматривать вероятность ударов по Крымскому мосту?24:30 - Новые обстрелы Запорожской АЭС: кто должен взять на себя ответственность за стабилизацию ситуации?Самые последние новинки российской военной техники и образцы вооружений можно увидеть на территории выставочного центра "Патриот", где состоялось открытие международного военного форума "Армия 2022".Первые дни работы традиционно отведены профессионалам - военным и представителям оборонно-промышленного комплекса. Стремление посетить мероприятие выразили около 50 иностранных оборонных ведомств из разных стран мира.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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