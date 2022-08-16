https://ukraina.ru/20220816/1037740323.html

Зеленский выполнил главное требование России: что говорили об Украине в мире 16 августа

Зеленский выполнил главное требование России: что говорили об Украине в мире 16 августа - 16.08.2022 Украина.ру

Зеленский выполнил главное требование России: что говорили об Украине в мире 16 августа

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T17:47

2022-08-16T17:47

2022-08-16T17:49

эксклюзив

россия

украина

великобритания

владимир зеленский

сша

польша

волынская резня

оун-упа

швейцария

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Из Великобритании к России с любовьюТони Брентон, возглавлявший посольство Великобритании в РФ в 2004-2008 годах, в интервью телеканалу RTVI представил своё видение украинского конфликта и будущего отношений Запада с Россией."Думаю, что боевые действия будут продолжаться ещё, по крайней мере, несколько месяцев. Владимир Путин уже дал понять, что открыт для диалога, но нет признаков того, что украинская сторона настроена так же", - заявил дипломат.По его словам, Киев уверен, что продолжающиеся поставки западного оружия позволят им начать успешное контрнаступление, например, на Херсон. И его исход как раз предопределит шансы реальных переговоров."Полагаю, что к концу этого года военные действия зайдут в тупик, и господин Зеленский может задуматься о начале переговоров", - заявил Брентон.Он разделяет точку зрения западных политиков, что начало военной спецоперации РФ на Украине было ошибкой. Но в то же время отмечает, что в Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Поэтому нужно, чтобы Москва, с точки зрения Запада, проиграла, но у президента РФ Владимира Путина была возможность некого компромисса. "Что такой компромисс может из себя представлять, проясняется, если учитывать слова Зеленского о том, что он больше не ищет для Украины членства в НАТО. Это уже может быть преподнесено как победа для России, если военные действия удастся приостановить и другие условия будут приемлемыми.<...> (В предложении РФ Западу и НАТО о гарантиях безопасности – ред.) было много пунктов разной степени реалистичности, но ключевым требованием стало невступление Украины в НАТО, и сам Зеленский сказал, что Украина не собирается этого делать. Так что в некотором смысле центральное требование Москвы уже было удовлетворено", - сказал дипломат.Брентон подчеркнул, что Великобритания – одна из стран, демонстрирующих наибольшую решительность в противодействии России. По объёму поставок оружия Киеву Лондон занимает 2-е место, однако влияние Соединённого королевства на украинский конфликт гораздо меньше, что у США.Дипломат не исключил, что со временем Запад, возможно, пересмотрит свою политику по отношению к России по мере усугубления энергетического кризиса и экономических проблем, однако сейчас признаков смягчения риторики не видит. Введённые санкции Брентон назвал самыми жёсткими, но, несмотря на это, у него сложилось впечатление, что ограничительные меры оказали практически нулевое влияние на РФ и её политику.Дипломат никогда не верил в то, что санкции и всей ситуации на Украине российский народ окажет сопротивление и национальное единство будет нарушено, как рассчитывали на Западе, поскольку знает историю России: в 1941 году русский народ сплотился вокруг Иосифа Сталина, а в 1812-м - вокруг Александра I.В последние дни в Европе велась дискуссия о необходимости запрета на въезд для граждан РФ, с такой инициативой выступил президент Украины Владимир Зеленский, а затем подхватили европейские политики. Однако впоследствии сам украинский лидер своё мнение изменил, предложив не препятствовать въезду россиян, не поддерживающих правительство РФ."Я считаю, что мы должны оставить наши границы открытыми для россиян в различных целях. Даже с учётом санкций, мы всё ещё связаны достаточно сильными экономическими связями. Откровенно говоря, я считаю, что введение полного запрета на путешествия россиян очень маловероятно, потому что мы ещё связаны сильными взаимными интересами во многих областях. Как бывший дипломат я хочу сказать, что нам важно продолжать диалог и сохранять связи с Россией в ожидании момента, когда этот диалог сможет принести результаты с точки зрения достижения прогресса на пути к миру", - заявил Брентон.По его словам, когда ситуация на Украине начала накаляться в 2014 году с восстанием на Майдане, а потом после референдума в Крыму и начала войны в Донбассе, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, сказал, что ответом на происходящее должна стать нейтральная Украина. И, уверен Брентон, если этого получится добиться, получится и заложить фундамент для выстраивания отношений Запада с Россией – заново."Я люблю Россию", - признался бывший посол Великобритании.За резню придётся ответитьЗаместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин в интервью Польскому агентству печати подчеркнул, что Украина рано или поздно должна признать факт геноцида поляков во время Волынской резни, и никакой дискуссии по этому вопросу не может быть."Они должны признать, потому что это факт. Просто факт. Было принято политическое решение об этнической чистке, убийстве всего национального меньшинства, которое проживало там веками, и это было сделано. Это геноцид. Он соответствует всем признакам определения геноцида", - заявил политик.В 1943 году украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией этих событий, известных как Волынская резня, стало 11 июля, когда отряды (запрещённой в РФ) ОУН-УПА атаковали порядка 150 польских населённых пунктов. В результате чего погибли, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.Селлин подчеркнул, что украинском обществе царит "реальное неведение" о действиях УПА (признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), что во многом связано с исторической политикой государства.Волынская резня – один из самых болезненных вопросов в отношениях Варшавы и Киева. Предыдущий президент Украины Пётр Порошенко в мае 2015 года подписал закон о приравнивании членов ОУН и УПА (запрещённых в РФ) к борцам за свободу Украины. В свою очередь Сейм Польши в 2016 году признал преступления украинских националистов на Волыни геноцидом, а президент страны Анджей Дуда, несмотря на протест Киева, 6 февраля 2018 года подписал закон о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.Красивая жизнь подходит к концуВласти Швейцарии на фоне недовольства населения приняли решение изменить систему предоставления социальных пособий украинским беженцам.Более 62 тысяч граждан Украины получили в Конфедерации защитный статус, предоставляющий право на проживание и медицинскую помощь, а также обеспечивающий коллективную защиту определённой группе лиц на период серьёзной угрозы. Теперь при расчёте их дохода будут учитываться имущество на Украине и суммы, которые они снимают с банковских счетов."Для выходцев с Украины при расчёте права на получение социальной помощи не учитывались такие имущественные ценности, как ювелирные изделия, автомобили банковские активы или недвижимость в стране происхождения, в отличие от лиц, временно допущенных из других стран. Таким образом, даже состоятельные украинцы до сих пор могли получать социальную помощь, но это вызывало всё большее недовольство. Общественность подвергла критике разницу в обращении между лицами, допущенными на временной основе, и лицами, подлежащими защите", - заявил генеральный секретарь Конференции кантональных руководителей и директоров по социальным вопросам (CDAS) при Министерстве экономики Швейцарии Габи Селлези.В июне местная пресса писала, что швейцарцы, приютившие украинских беженцев, начали уставать от них – проблемы возникли и в силу культурных различий.

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https://ukraina.ru/20220711/1034313602.html

https://ukraina.ru/20220811/1037550083.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, великобритания, владимир зеленский, сша, польша, волынская резня, оун-упа, швейцария, беженцы