На Украине в школьные программы ввели "рашизм", "российскую оккупацию" и "обрусение"

Политика в Китае начинается с языка. Что стоит за диверсиями в учебниках и поиске новых названий стран Запада в Поднебесной

Вслед за развитием событий на Украине, противостояние Китая с Западом всё более обостряется не только в экономической и политических сферах. В обществе происходят события, которые должны в корне поменять национальное самосознание китайцев и их отношение к Западу. И даже, возможно, названия целого ряда стран