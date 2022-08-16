На Украине в школьные программы ввели "рашизм", "российскую оккупацию" и "обрусение"
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВременная экспозиция истории освобождения территорий Донецкой и Луганской Народных Республик
На Украине изменили типовые образовательные программы для средних школ. Пакеты документов с изменениями, подписанными в начале августа 2022 года, опубликовали на сайте Минобразования Украины
Украинские школьники в 10 классе будут изучать историю первой половины XX века, в 11 классе – второй. Программа начинается с Первой мировой войны, периоды истории делит не Великая Отечественная война, а Вторая мировая, в которой СССР называют "правительством имперского типа".
"Такое хронологическое распределение дает возможность показать во взаимосвязи (как явления одного ряда) две мировые войны и одновременно объяснить формирование современного мирового порядка как отрицание тоталитарного опыта первой половины ХХ в., внятно сформулировать уроки прошлого, связанные с борьбой за гражданские свободы и демократические ценности", - говорится в описании курса "История: Украина и мир".
Основа программы – "украиноцентризм", согласно которому новейшая история Украины представляется в контексте сюжетов о "борьбе украинского народа за свободу и государственность". Также авторы опираются на "процесс формирования украинской нации" и "европейскость" - привязку Украины к истории Европы.
Десятиклассник, решили чиновники, должен знать "периоды российской оккупации Буковины и Галичины", понимать "украинский вопрос" во время Первой мировой, осуждать "галицких москвофилов". В 1920-30-х годах, по версии украинских авторов, в истории не происходило ничего хорошего: большевики (а коммунизм в методичках и вовсе приравняли к нацизму и фашизму, одновременно умалчивая про "украиноцентризм") сначала затеяли украинизацию, затем созданных украинцев заморили голодом, а после репрессировали. Политическими лидерами тех времен назвали Рузвельта, Ататюрка, Ганди и униатского митрополита Шептицкого. После Великой Отечественной войны, о которой школьнику, во версии Минобразования Украины, достаточно рассказать о Сталинградской битве и Курской дуге, в УССР "восстановился коммунистический режим".
Основные акценты расставлены на термины "украинская политическая нация", "голодомор", "рашизм", "русско-украинская война с 2014 года" и тому подобное. Также авторов возмутила "негативизация большевиками понятия Рада", поэтому украинское слово "радяньский" предлагают заменять на его русский перевод - "совєтський".
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