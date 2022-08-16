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"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала
"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала - 16.08.2022 Украина.ру
"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала
Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальную выходку матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая будучи в США высказалась со сцены в поддержку Украины. Комментарий артиста приводит сайт teleprogramma.pro 16 августа
2022-08-16T16:04
2022-08-16T16:04
2022-08-16T16:04
новости
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тарзан
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Ранее Порывай побывала на одном из концертов в Майами, где она постоянно проживает. В ходе мероприятия украинская певица Ирина Билык со сцены оскорбила Сергея Глушко (Тарзана), мужа Наташи Королевой, за его поддержку РФ. После этого она позвала Порывай, которая в микрофон сказала "Слава Украине" и не стала заступаться за своего зятя, лишь рассмеявшись в ответ. Лоза считает, что общество не должно обращать внимания на родственников звезд и их реплики, так как они с медийной точки зрения ничего из себя не представляют. Если этого не делать, то в нашей жизни наступит "полный дурдом", уверен исполнитель.Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором консерватории на Украине.Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в Соединенные Штаты.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, порывай, наташа королева, тарзан, юрий лоза, украина, скандал, шоу-бизнес
Новости, Порывай, Наташа Королева, Тарзан, Юрий Лоза, Украина, скандал, шоу-бизнес
"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала
Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальную выходку матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая будучи в США высказалась со сцены в поддержку Украины. Комментарий артиста приводит сайт teleprogramma.pro 16 августа
Ранее Порывай побывала на одном из концертов в Майами, где она постоянно проживает. В ходе мероприятия украинская певица Ирина Билык со сцены оскорбила Сергея Глушко (Тарзана), мужа Наташи Королевой, за его поддержку РФ. После этого она позвала Порывай, которая в микрофон сказала "Слава Украине" и не стала заступаться за своего зятя, лишь рассмеявшись в ответ.
Лоза считает
, что общество не должно обращать внимания на родственников звезд и их реплики, так как они с медийной точки зрения ничего из себя не представляют. Если этого не делать, то в нашей жизни наступит "полный дурдом", уверен исполнитель.
"Существует такое выражение – пирожок ни с чем. Она (Порывай - ред.) просто нуль", - резюмировал Лоза.
Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором консерватории на Украине.
Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в Соединенные Штаты.