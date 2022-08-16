https://ukraina.ru/20220816/1037735902.html

"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала

"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала - 16.08.2022 Украина.ру

"Просто нуль": Лоза жестко приложил мать Королёвой после русофобского скандала

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальную выходку матери певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая будучи в США высказалась со сцены в поддержку Украины. Комментарий артиста приводит сайт teleprogramma.pro 16 августа

2022-08-16T16:04

2022-08-16T16:04

2022-08-16T16:04

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порывай

наташа королева

тарзан

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Ранее Порывай побывала на одном из концертов в Майами, где она постоянно проживает. В ходе мероприятия украинская певица Ирина Билык со сцены оскорбила Сергея Глушко (Тарзана), мужа Наташи Королевой, за его поддержку РФ. После этого она позвала Порывай, которая в микрофон сказала "Слава Украине" и не стала заступаться за своего зятя, лишь рассмеявшись в ответ. Лоза считает, что общество не должно обращать внимания на родственников звезд и их реплики, так как они с медийной точки зрения ничего из себя не представляют. Если этого не делать, то в нашей жизни наступит "полный дурдом", уверен исполнитель.Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы "Светоч", профессором консерватории на Украине.Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в Соединенные Штаты.

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новости, порывай, наташа королева, тарзан, юрий лоза, украина, скандал, шоу-бизнес