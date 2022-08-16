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Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму - 16.08.2022 Украина.ру

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму

Следователи и криминалисты устанавливают причастных к взрывам на военном складе в селе Азовском в Крыму. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета России

2022-08-16T15:10

2022-08-16T15:10

2022-08-16T15:10

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В Джанкойском районе "в результате противоправных действий" 16 августа были повреждены военный склад, линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.Во вторник, 16 августа в селах Азовское и Майское в Джанкойском районе Крыма произошли два инцидента: сдетонировали боеприпасы на территории воинской части, загорелась электростанция. В Минобороны назвали происшествия диверсией.На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате взрывов пострадали два человека. Маршруты поездов "Таврия" сократили из-за повреждений железной дороги. Власти эвакуировали три тысячи человек, выставили оцепление в пятикилометровой зоне. В районе ввели режим ЧС.После окончания детонации на складе, власти соберут комиссию для оценки повреждений домов мирных жителей. Всем пострадавшим будет оказана помощь, заверил Аксенов.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, аксенов, взрыв, диверсия