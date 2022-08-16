Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму - 16.08.2022 Украина.ру
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Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму - 16.08.2022 Украина.ру
Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму
Следователи и криминалисты устанавливают причастных к взрывам на военном складе в селе Азовском в Крыму. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета России
2022-08-16T15:10
2022-08-16T15:10
новости
крым
аксенов
взрыв
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В Джанкойском районе "в результате противоправных действий" 16 августа были повреждены военный склад, линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.Во вторник, 16 августа в селах Азовское и Майское в Джанкойском районе Крыма произошли два инцидента: сдетонировали боеприпасы на территории воинской части, загорелась электростанция. В Минобороны назвали происшествия диверсией.На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате взрывов пострадали два человека. Маршруты поездов "Таврия" сократили из-за повреждений железной дороги. Власти эвакуировали три тысячи человек, выставили оцепление в пятикилометровой зоне. В районе ввели режим ЧС.После окончания детонации на складе, власти соберут комиссию для оценки повреждений домов мирных жителей. Всем пострадавшим будет оказана помощь, заверил Аксенов.
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новости, крым, аксенов, взрыв, диверсия
Новости, Крым, Аксенов, взрыв, диверсия

Следователи возбудили уголовное дело после взрывов в Крыму

15:10 16.08.2022
 
Пожар на электростанции в Джанкойском районе Крыма
Пожар на электростанции в Джанкойском районе Крыма
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Следователи и криминалисты устанавливают причастных к взрывам на военном складе в селе Азовском в Крыму. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета России
В Джанкойском районе "в результате противоправных действий" 16 августа были повреждены военный склад, линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.
"В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению", - сообщили в пресс-службе СК России.
Во вторник, 16 августа в селах Азовское и Майское в Джанкойском районе Крыма произошли два инцидента: сдетонировали боеприпасы на территории воинской части, загорелась электростанция. В Минобороны назвали происшествия диверсией.
На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате взрывов пострадали два человека. Маршруты поездов "Таврия" сократили из-за повреждений железной дороги. Власти эвакуировали три тысячи человек, выставили оцепление в пятикилометровой зоне. В районе ввели режим ЧС.
После окончания детонации на складе, власти соберут комиссию для оценки повреждений домов мирных жителей. Всем пострадавшим будет оказана помощь, заверил Аксенов.
 
НовостиКрымАксеноввзрывдиверсия
 
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