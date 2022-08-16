https://ukraina.ru/20220816/1037727690.html

Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах

Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах - 16.08.2022 Украина.ру

Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах

В США, странах ЕС и Великобритании отмечается рекордный уровень инфляции за последние десятки лет. Борьба же с ней везде осуществляется с помощью повышения ключевых процентных ставок. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-16T14:06

2022-08-16T14:06

2022-08-16T14:06

новости

игорь юшков

инфляция

ес

великобритания

сша

фрс сша

рецессия

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По его словам, центральные банки и ФРС США будут и далее поднимать ставки, что приведёт к снижению инфляции, но вполне возможно, что из-за этого мировая экономика в начале следующего года перейдёт в стадию рецессии.Он добавил, что будет сложно оценить, сколько такая рецессия будет продолжаться.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034328612.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, инфляция, ес, великобритания, сша, фрс сша, рецессия