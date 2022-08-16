Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах - 16.08.2022 Украина.ру
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Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах
Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах - 16.08.2022 Украина.ру
Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах
В США, странах ЕС и Великобритании отмечается рекордный уровень инфляции за последние десятки лет. Борьба же с ней везде осуществляется с помощью повышения ключевых процентных ставок. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-16T14:06
2022-08-16T14:06
новости
игорь юшков
инфляция
ес
великобритания
сша
фрс сша
рецессия
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По его словам, центральные банки и ФРС США будут и далее поднимать ставки, что приведёт к снижению инфляции, но вполне возможно, что из-за этого мировая экономика в начале следующего года перейдёт в стадию рецессии.Он добавил, что будет сложно оценить, сколько такая рецессия будет продолжаться.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, игорь юшков, инфляция, ес, великобритания, сша, фрс сша, рецессия
Новости, Игорь Юшков, инфляция, ЕС, Великобритания, США, ФРС США, рецессия

Юшков: борьба с инфляцией может привести к рецессии в развитых странах

14:06 16.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В США, странах ЕС и Великобритании отмечается рекордный уровень инфляции за последние десятки лет. Борьба же с ней везде осуществляется с помощью повышения ключевых процентных ставок. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

"Все центральные банки и ФРС США борются с инфляцией одинаково — они поднимают ставку, соответственно, кредиты становятся дорогими, но это наносит огромный удар по промышленности, по принципам экономики", - указал эксперт.

По его словам, центральные банки и ФРС США будут и далее поднимать ставки, что приведёт к снижению инфляции, но вполне возможно, что из-за этого мировая экономика в начале следующего года перейдёт в стадию рецессии.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 09:46
Немецкое издание предрекло неизбежную рецессию в СШАЭкономике США не избежать рецессии, вопрос лишь в сроках. Об этом на днях сообщили в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche
Он добавил, что будет сложно оценить, сколько такая рецессия будет продолжаться.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковинфляцияЕСВеликобританияСШАФРС СШАрецессия
 
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