https://ukraina.ru/20220816/1037726946.html

Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла

Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла - 16.08.2022 Украина.ру

Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полуострове после взрывов, как защищен Крымский мост, а также стали ли... Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T13:41

2022-08-16T13:41

2022-08-16T13:41

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Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полуострове после взрывов, как защищен Крымский мост, а также стали ли курортный сезон-2022 успешным для Крыма:00:50 - Что происходит в Крыму после взрывов;02:36 - Как СВО повлияла на курортный сезон в Крыму?06:00 - Угрозы для Крымского моста и его безопасность;07:50 - Товарообмен с освобожденными территориями;10:50 - Решение кадровых вопросов на освобожденных территориях;13:40 - Заходит ли крупный российский бизнес в Крым?Напомним, утром 16 августа в районе села Майского, недалеко от города Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции.Также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила. Порядка 2 тыс. жителей эвакуированы из Майского. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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