https://ukraina.ru/20220816/1037726946.html
Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла
Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла - 16.08.2022 Украина.ру
Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полуострове после взрывов, как защищен Крымский мост, а также стали ли... Украина.ру, 16.08.2022
2022-08-16T13:41
2022-08-16T13:41
2022-08-16T13:41
видео
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Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полуострове после взрывов, как защищен Крымский мост, а также стали ли курортный сезон-2022 успешным для Крыма:00:50 - Что происходит в Крыму после взрывов;02:36 - Как СВО повлияла на курортный сезон в Крыму?06:00 - Угрозы для Крымского моста и его безопасность;07:50 - Товарообмен с освобожденными территориями;10:50 - Решение кадровых вопросов на освобожденных территориях;13:40 - Заходит ли крупный российский бизнес в Крым?Напомним, утром 16 августа в районе села Майского, недалеко от города Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции.Также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила. Порядка 2 тыс. жителей эвакуированы из Майского. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Как крымчане относятся к спецоперации и почему освобождённые регионы хотят в РФ - Джаралла
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире Украина.ру рассказал об обстановке на полуострове после взрывов, как защищен Крымский мост, а также стали ли курортный сезон-2022 успешным для Крыма:
00:50 - Что происходит в Крыму после взрывов;
02:36 - Как СВО повлияла на курортный сезон в Крыму?
06:00 - Угрозы для Крымского моста и его безопасность;
07:50 - Товарообмен с освобожденными территориями;
10:50 - Решение кадровых вопросов на освобожденных территориях;
13:40 - Заходит ли крупный российский бизнес в Крым?
Напомним, утром 16 августа в районе села Майского, недалеко от города Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции.
Также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила. Порядка 2 тыс. жителей эвакуированы из Майского. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов.