https://ukraina.ru/20220816/1037724844.html

"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников

"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников - 16.08.2022 Украина.ру

"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вывез семью и собак в первый день военной операции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 16 августа прокомментировала это заявление у себя в Telegram-канале

2022-08-16T13:31

2022-08-16T13:31

2022-08-16T13:31

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Кулеба вывез семью с Украины якобы по совету президента США Джозефа Байдена. Американский лидер, по словам главы украинского МИД, предупредил его о грядущих боевых действиях за 72 часа. За это время Кулеба успел организовать выезд детей и собак, с которыми он встретился и попрощался 24 февраля на польско-украинской границе.

https://ukraina.ru/20220816/1037723213.html

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новости, кулеба, захарова, украина, киев