"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников - 16.08.2022 Украина.ру
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"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников
"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников - 16.08.2022 Украина.ру
"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вывез семью и собак в первый день военной операции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 16 августа прокомментировала это заявление у себя в Telegram-канале
2022-08-16T13:31
2022-08-16T13:31
новости
кулеба
захарова
украина
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Кулеба вывез семью с Украины якобы по совету президента США Джозефа Байдена. Американский лидер, по словам главы украинского МИД, предупредил его о грядущих боевых действиях за 72 часа. За это время Кулеба успел организовать выезд детей и собак, с которыми он встретился и попрощался 24 февраля на польско-украинской границе.
https://ukraina.ru/20220816/1037723213.html
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новости, кулеба, захарова, украина, киев
Новости, Кулеба, Захарова, Украина, Киев

"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников

13:31 16.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вывез семью и собак в первый день военной операции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 16 августа прокомментировала это заявление у себя в Telegram-канале
Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Кулеба вывез семью с Украины якобы по совету президента США Джозефа Байдена. Американский лидер, по словам главы украинского МИД, предупредил его о грядущих боевых действиях за 72 часа. За это время Кулеба успел организовать выезд детей и собак, с которыми он встретился и попрощался 24 февраля на польско-украинской границе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:06
Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперацииВывезти семью и детей главе МИД Украины Дмитрию Кулебе советовал президент США Джозеф Байден. Об этом Кулеба сообщил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 15 августа
 
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