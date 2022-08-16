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"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников
"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников - 16.08.2022 Украина.ру
"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вывез семью и собак в первый день военной операции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 16 августа прокомментировала это заявление у себя в Telegram-канале
2022-08-16T13:31
2022-08-16T13:31
2022-08-16T13:31
новости
кулеба
захарова
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Кулеба вывез семью с Украины якобы по совету президента США Джозефа Байдена. Американский лидер, по словам главы украинского МИД, предупредил его о грядущих боевых действиях за 72 часа. За это время Кулеба успел организовать выезд детей и собак, с которыми он встретился и попрощался 24 февраля на польско-украинской границе.
https://ukraina.ru/20220816/1037723213.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кулеба, захарова, украина, киев
Новости, Кулеба, Захарова, Украина, Киев
"Собаки превыше всего": Захарова о патриотизме киевских чиновников
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вывез семью и собак в первый день военной операции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 16 августа прокомментировала это заявление у себя в Telegram-канале