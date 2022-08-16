https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Главные заявления

Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Главные заявления - 16.08.2022 Украина.ру

Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Главные заявления

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 августа, выступил на открытии 10-й Московской конференции по безопасности. Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T13:18

2022-08-16T13:18

2022-08-16T13:45

владимир путин

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сша

эксклюзив

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Президент России Владимир Путин во вторник, 16 августа, выступил на открытии 10-й Московской конференции по безопасности.В своем обращении к участникам и гостям конференции Путин заявил, что Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. Лидер РФ подчеркнул, что «США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны».Путин сообщил, что США «в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе». А американская авантюра с полётом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань — это тщательно спланированная провокация.Особое внимание глава государства уделил ситуации на Украине: США стремятся затянуть конфликт. «Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», — заявил Путин.Он добавил, что этим объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития.«Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — сказал президент РФ.По его мнению, США все это делают с одной целью — сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой.Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «антиРоссия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями — в том числе тяжелыми.В этих условиях, подчеркнул президент РФ, «мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко — это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида».Владимир Путин особо отметил: снизить глобальную напряженность, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем укрепления системы многополярного мира. «Именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них — региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность. Все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть», — сказал глава государства. Как и прежде, добавил Путин, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой.Также Россия продолжит обеспечивать национальные интересы РФ, а равно и защиту российских союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие, заявил Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20220816/1037712547.html

https://ukraina.ru/20220812/1037553568.html

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Эвелина Назарьянц

Эвелина Назарьянц

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эвелина Назарьянц

владимир путин, украина, сша, эксклюзив