https://ukraina.ru/20220816/1037712547.html

Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине

Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине - 16.08.2022 Украина.ру

Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине

Москва приняла решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности. Трансляцию вели российские телеканалы

2022-08-16T10:59

2022-08-16T10:59

2022-08-16T10:59

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Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт, заявил Путин. По его словам, Вашингтон действует точно так же в Азии, Африке и Латинской Америке. Политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня Путин назвал "американской авантюрой" и частью "сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизация обстановке в регионе и мире".Западные элиты разжигают конфликты, чтобы подчинить себе государства, вставшие на путь свободного и суверенного развития, считает Путин. В этих условиях в России приняли решение о проведении СВО.

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новости, сво, владимир путин, украина, запад