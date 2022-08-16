https://ukraina.ru/20220816/1037712547.html
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
Москва приняла решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности. Трансляцию вели российские телеканалы
2022-08-16T10:59
2022-08-16T10:59
2022-08-16T10:59
новости
сво
владимир путин
украина
запад
спецоперация
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Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт, заявил Путин. По его словам, Вашингтон действует точно так же в Азии, Африке и Латинской Америке. Политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня Путин назвал "американской авантюрой" и частью "сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизация обстановке в регионе и мире".Западные элиты разжигают конфликты, чтобы подчинить себе государства, вставшие на путь свободного и суверенного развития, считает Путин. В этих условиях в России приняли решение о проведении СВО.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, владимир путин, украина, запад
Новости, СВО, Владимир Путин, Украина, Запад, Спецоперация
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
Москва приняла решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности. Трансляцию вели российские телеканалы
Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида
Владимир Путин
президент России
Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт, заявил Путин. По его словам, Вашингтон действует точно так же в Азии, Африке и Латинской Америке. Политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня Путин назвал "американской авантюрой" и частью "сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизация обстановке в регионе и мире".
Западные элиты разжигают конфликты, чтобы подчинить себе государства, вставшие на путь свободного и суверенного развития, считает Путин. В этих условиях в России приняли решение о проведении СВО.