Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220816/1037712547.html
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
Москва приняла решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности. Трансляцию вели российские телеканалы
2022-08-16T10:59
2022-08-16T10:59
новости
сво
владимир путин
украина
запад
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8011976e2b2d059b5af0559d4ee7d87.jpg
Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт, заявил Путин. По его словам, Вашингтон действует точно так же в Азии, Африке и Латинской Америке. Политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня Путин назвал "американской авантюрой" и частью "сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизация обстановке в регионе и мире".Западные элиты разжигают конфликты, чтобы подчинить себе государства, вставшие на путь свободного и суверенного развития, считает Путин. В этих условиях в России приняли решение о проведении СВО.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037089213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b4f4cc861d5f6776d3f4adb647346c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, владимир путин, украина, запад
Новости, СВО, Владимир Путин, Украина, Запад, Спецоперация

Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине

10:59 16.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва приняла решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности. Трансляцию вели российские телеканалы
Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида
Владимир Путин
президент России
Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт, заявил Путин. По его словам, Вашингтон действует точно так же в Азии, Африке и Латинской Америке. Политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня Путин назвал "американской авантюрой" и частью "сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизация обстановке в регионе и мире".
Западные элиты разжигают конфликты, чтобы подчинить себе государства, вставшие на путь свободного и суверенного развития, считает Путин. В этих условиях в России приняли решение о проведении СВО.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:15
СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма"
 
СпецоперацияНовостиСВОВладимир ПутинУкраинаЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО
12:18О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков
12:16Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков
12:08Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины
12:00Ядерная угроза, жертвы ВСУ, победа России. Главное на Украине на 12:00 16 августа
11:26Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
11:24В Крыму сократили маршрут поездов "Таврия" из-за повреждений на ж/д
11:23Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
11:14Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации
11:09Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
11:07Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
10:59Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
10:58Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия
10:57Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
10:56Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
10:42Шойгу рассказал, как спецоперация на Украине развеяла миф о западном "супероружии"
10:20Миллион за 50 миллионов. Военный эксперт о том, как Россия накрыла HIMARS для ВСУ
10:18В ДНР погибла военкор из партии Лимонова
10:15В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал теракты
10:10Московские ДК и студии выбирают гедонизм и эмигрантов, а не поэзию о спецоперации
Лента новостейМолния