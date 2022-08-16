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Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия

Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия - 16.08.2022 Украина.ру

Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия

Утверждения о возможности применения Россией оружия массового поражения в ходе спецоперации на Украине абсурдны. Об этом заявил 16 августа на конференции по безопасности в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его выступление показывали российские телеканалы

2022-08-16T10:58

2022-08-16T10:58

2022-08-16T10:58

спецоперация

новости

сергей шойгу

ядерное оружие

химическое оружие

слухи

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Он напомнил, что, в отличие от США, российское химическое оружие было полностью уничтожено в нашей стране к 2017 году в рамках выполнения Россией своих международных обязательств. Министр обороны также напомнил о применении отравляющих веществ в ходе провокаций спонсируемой Западом организации "Белые каски" в Сирии.Что касается российских ядерных вооружений, то Шойгу подчеркнул, что их главное назначение - сдерживание ядерной атаки против России."Вбросы" о готовящемся применении Россией ОМП на Украине являются ложью, заключил он.

https://ukraina.ru/20180922/1021218835.html

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новости, сергей шойгу, ядерное оружие, химическое оружие, слухи