https://ukraina.ru/20220816/1037707757.html
Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав
Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав - 16.08.2022 Украина.ру
Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав
Шаги правительства США по дальнейшему втягиванию страны в противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 августа в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне
2022-08-16T09:42
2022-08-16T09:42
2022-08-16T09:42
новости
сша
посольство рф
ядерная война
хиросима
нагасаки (город)
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В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население японских городов Хиросима и Нагасаки исключительно для "бездумной демонстрации мощи".Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков, говорится в заявлении.Заявление заканчивается предложением Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес других стран.
https://ukraina.ru/20200806/1028461716.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, посольство рф, ядерная война, хиросима, нагасаки (город)
Новости, США, посольство РФ, ядерная война, Хиросима, Нагасаки (город)
Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав
Шаги правительства США по дальнейшему втягиванию страны в противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 августа в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне
В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население японских городов Хиросима и Нагасаки исключительно для "бездумной демонстрации мощи".
Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков, говорится в заявлении.
Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав
Заявление заканчивается предложением Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес других стран.