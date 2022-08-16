Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав - 16.08.2022 Украина.ру
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Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав
Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав - 16.08.2022 Украина.ру
Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав
Шаги правительства США по дальнейшему втягиванию страны в противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 августа в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне
2022-08-16T09:42
2022-08-16T09:42
новости
сша
посольство рф
ядерная война
хиросима
нагасаки (город)
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В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население японских городов Хиросима и Нагасаки исключительно для "бездумной демонстрации мощи".Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков, говорится в заявлении.Заявление заканчивается предложением Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес других стран.
https://ukraina.ru/20200806/1028461716.html
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новости, сша, посольство рф, ядерная война, хиросима, нагасаки (город)
Новости, США, посольство РФ, ядерная война, Хиросима, Нагасаки (город)

Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав

09:42 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / посольство РФ в СШАпосольство РФ в США
посольство РФ в США - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / посольство РФ в США
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Шаги правительства США по дальнейшему втягиванию страны в противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 августа в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне
В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население японских городов Хиросима и Нагасаки исключительно для "бездумной демонстрации мощи".
Репродукция картины Памятник жертвам Хиросимы - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 12:01
75 лет бомбардировки Хиросимы. Траурная дата во времена пандемии6 августа в Хиросиме колокольным звоном почтили память людей, погибших 75 лет назад от первой в истории ядерной бомбардировки. Церемония состоялась вопреки карантину из-за COVID-19, хотя и была сокращена
Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков, говорится в заявлении.

Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав

Заявление заканчивается предложением Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес других стран.
 
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