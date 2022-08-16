https://ukraina.ru/20220816/1037707757.html

Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав

Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав - 16.08.2022 Украина.ру

Посольство РФ: Безответственная политика США может привести к конфликту ядерных держав

Шаги правительства США по дальнейшему втягиванию страны в противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 августа в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне

2022-08-16T09:42

2022-08-16T09:42

2022-08-16T09:42

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сша

посольство рф

ядерная война

хиросима

нагасаки (город)

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В миссии отметили, что обратили внимание на риторику администрации США о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. Там считают, что страшно слышать обвинения РФ в безответственности в ядерной сфере от страны, подвергшей атомной бомбардировке мирное население японских городов Хиросима и Нагасаки исключительно для "бездумной демонстрации мощи".Сегодня США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует повышению ядерных рисков, говорится в заявлении.Заявление заканчивается предложением Вашингтону внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере вместо того, чтобы выдвигать необоснованные обвинения в адрес других стран.

https://ukraina.ru/20200806/1028461716.html

нагасаки (город)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, посольство рф, ядерная война, хиросима, нагасаки (город)