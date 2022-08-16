В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Позиция, занимаемая некоторыми странами ЕС, в частности, Венгрией, сводит на нет политику Евросоюза в отношении Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в финском еженедельнике Talouselämä
В статье цитируется руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мики Аалтола, который напоминает, что Венгрия с самого начала выступала против жёсткой санкционной политики в отношении РФ . Недавно она объявила о намерении, увеличить закупки российского газа.
"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией", - заявил эксперт.
Для обеспечения эффективности санкций финский политолог предлагает ЕС оказать давление на страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям.
Пока же обойти санкции "невероятно легко", что видно по возросшему экспорту в Россию со стороны не присоединившихся к ним стран, сетует Аалтола.