В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру
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В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций
В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру
В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций
Позиция, занимаемая некоторыми странами ЕС, в частности, Венгрией, сводит на нет политику Евросоюза в отношении Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в финском еженедельнике Talouselämä
2022-08-16T08:58
2022-08-16T08:58
новости
финляндия
венгрия
санкции
ес
экспорт
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В статье цитируется руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мики Аалтола, который напоминает, что Венгрия с самого начала выступала против жёсткой санкционной политики в отношении РФ . Недавно она объявила о намерении, увеличить закупки российского газа.Для обеспечения эффективности санкций финский политолог предлагает ЕС оказать давление на страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям.Пока же обойти санкции "невероятно легко", что видно по возросшему экспорту в Россию со стороны не присоединившихся к ним стран, сетует Аалтола.
https://ukraina.ru/20220722/1036758736.html
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новости, финляндия, венгрия, санкции, ес, экспорт
Новости, Финляндия, Венгрия, Санкции, ЕС, Экспорт

В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций

08:58 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Позиция, занимаемая некоторыми странами ЕС, в частности, Венгрией, сводит на нет политику Евросоюза в отношении Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в финском еженедельнике Talouselämä
В статье цитируется руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мики Аалтола, который напоминает, что Венгрия с самого начала выступала против жёсткой санкционной политики в отношении РФ . Недавно она объявила о намерении, увеличить закупки российского газа.

"По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией", - заявил эксперт.

Для обеспечения эффективности санкций финский политолог предлагает ЕС оказать давление на страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям.
- РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:20
Турция придумала, как нажиться на отказе Европы от российского газаТурция сможет перепродавать российский газ в Евросоюз, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы. Об этом 21 июля заявил эксперт Левент Йылма в колонке для YeniSafak
Пока же обойти санкции "невероятно легко", что видно по возросшему экспорту в Россию со стороны не присоединившихся к ним стран, сетует Аалтола.
 
НовостиФинляндияВенгрияСанкцииЕСЭкспорт
 
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