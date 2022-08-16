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В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций

В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру

В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкций

Позиция, занимаемая некоторыми странами ЕС, в частности, Венгрией, сводит на нет политику Евросоюза в отношении Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в финском еженедельнике Talouselämä

2022-08-16T08:58

2022-08-16T08:58

2022-08-16T08:58

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В статье цитируется руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мики Аалтола, который напоминает, что Венгрия с самого начала выступала против жёсткой санкционной политики в отношении РФ . Недавно она объявила о намерении, увеличить закупки российского газа.Для обеспечения эффективности санкций финский политолог предлагает ЕС оказать давление на страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям.Пока же обойти санкции "невероятно легко", что видно по возросшему экспорту в Россию со стороны не присоединившихся к ним стран, сетует Аалтола.

https://ukraina.ru/20220722/1036758736.html

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новости, финляндия, венгрия, санкции, ес, экспорт