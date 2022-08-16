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"Играют с огнём": сенатор прокомментировал нарушение британским самолётом границ РФ

"Играют с огнём": сенатор прокомментировал нарушение британским самолётом границ РФ - 16.08.2022 Украина.ру

"Играют с огнём": сенатор прокомментировал нарушение британским самолётом границ РФ

Весьма вероятно, что нарушение российских границ самолётом-разведчиком Великобритании является проверкой реакции Москвы. Об этом заявил агентству РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров

2022-08-16T07:12

2022-08-16T07:12

2022-08-16T07:35

новости

владимир джабаров

мурманская область

государственная граница

нарушение

инцидент

миг-31

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Ранее Минобороны России сообщило, что самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. После обнаружения он был вытеснен за пределы российской территории перехватчиком МиГ-31.Джабаров указал, что, если нарушение российского воздушного пространства было случайным, то Великобритания объяснит его.Сенатор напомнил о случившемся в прошлом году инциденте неподалёку от побережья Крыма, когда корабль британских ВМС нарушил территориальные воды России, но, получив предупреждение, ушёл из них.

https://ukraina.ru/20210624/1031716825.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир джабаров, мурманская область, государственная граница, нарушение, инцидент, миг-31