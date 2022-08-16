"Играют с огнём": сенатор прокомментировал нарушение британским самолётом границ РФ
07:12 16.08.2022 (обновлено: 07:35 16.08.2022)
© wikipedia.org P-8A Poseidon
© wikipedia.org
Весьма вероятно, что нарушение российских границ самолётом-разведчиком Великобритании является проверкой реакции Москвы. Об этом заявил агентству РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
Ранее Минобороны России сообщило, что самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. После обнаружения он был вытеснен за пределы российской территории перехватчиком МиГ-31.
24 июня 2021, 17:20Капитан британского эсминца прокомментировал инцидент в Черном мореКапитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн утверждает, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море. Об этом он заявил газете Daily Mail, передает РИА Новости 24 июня
Джабаров указал, что, если нарушение российского воздушного пространства было случайным, то Великобритания объяснит его.
Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернётся на свою базу. Играют с огнём. … Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной
Сенатор напомнил о случившемся в прошлом году инциденте неподалёку от побережья Крыма, когда корабль британских ВМС нарушил территориальные воды России, но, получив предупреждение, ушёл из них.