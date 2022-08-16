https://ukraina.ru/20220816/1037697944.html
Главное на 16 августа: в России и в мире
Главное на 16 августа: в России и в мире - 16.08.2022 Украина.ру
Главное на 16 августа: в России и в мире
В Ташкенте откроется Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Москве - X Московская конференция по международной безопасности, суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Олегу Тинькову. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
2022-08-16T05:53
2022-08-16T05:53
2022-08-16T05:53
новости
анонс
конференция
олег дерипаска
шевчук
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РоссияX Московская конференция по международной безопасности (MCIS) откроется в парке "Патриот" в подмосковном Одинцове. Запланированы пленарные заседания на тему региональных аспектов безопасности. Мероприятие проводят под эгидой Минобороны России.Иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta* (запрещена в России) рассмотрит Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края. По версии СМИ, Дерипаска требует 2 млрд рублей репутационного и морального вреда за публикации Тинькова в соцсети. Дело будут рассматривать в закрытом режиме.Дело лидера DDT Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил России рассмотрит Советский районный суд Уфы. 18 мая после концерта на "Уфа-Арене" в отношении Шевчука составили протокол об административном правонарушении за его высказывания. Дело поступило в Советский райсуд Уфы, затем его передали в Санкт-Петербург, а затем снова в Уфу.Ближнее зарубежьеII Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества откроется в Ташкенте.МирКанцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Берлине, сообщают РИА Новости.Состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА:"Буде-Глимт" - "Динамо" Загреб"Копенгаген" - "Трабзонспор""Рейнджерс" - ПСВ*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_5613c72288caebd07edb3dab6c7a32bf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анонс, конференция, олег дерипаска, шевчук
Новости, анонс, конференция, Олег Дерипаска, Шевчук
Главное на 16 августа: в России и в мире
В Ташкенте откроется Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Москве - X Московская конференция по международной безопасности, суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Олегу Тинькову. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
X Московская конференция по международной безопасности (MCIS) откроется в парке "Патриот" в подмосковном Одинцове. Запланированы пленарные заседания на тему региональных аспектов безопасности. Мероприятие проводят под эгидой Минобороны России.
Иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta* (запрещена в России) рассмотрит Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края. По версии СМИ, Дерипаска требует 2 млрд рублей репутационного и морального вреда за публикации Тинькова в соцсети. Дело будут рассматривать в закрытом режиме.
Дело лидера DDT Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил России рассмотрит Советский районный суд Уфы. 18 мая после концерта на "Уфа-Арене" в отношении Шевчука составили протокол об административном правонарушении за его высказывания. Дело поступило в Советский райсуд Уфы, затем его передали в Санкт-Петербург, а затем снова в Уфу.
II Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества откроется в Ташкенте.
"Главная цель события – заострить внимание сторон на проблемах и перспективах развития взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, выработать действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС", - сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Берлине, сообщают РИА Новости.
Состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА:
"Буде-Глимт" - "Динамо" Загреб
"Копенгаген" - "Трабзонспор"
*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России