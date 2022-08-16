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Главное на 16 августа: в России и в мире

Главное на 16 августа: в России и в мире - 16.08.2022 Украина.ру

Главное на 16 августа: в России и в мире

В Ташкенте откроется Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в Москве - X Московская конференция по международной безопасности, суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к Олегу Тинькову. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-16T05:53

2022-08-16T05:53

2022-08-16T05:53

новости

анонс

конференция

олег дерипаска

шевчук

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РоссияX Московская конференция по международной безопасности (MCIS) откроется в парке "Патриот" в подмосковном Одинцове. Запланированы пленарные заседания на тему региональных аспектов безопасности. Мероприятие проводят под эгидой Минобороны России.Иск бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta* (запрещена в России) рассмотрит Усть-Лабинский райсуд Краснодарского края. По версии СМИ, Дерипаска требует 2 млрд рублей репутационного и морального вреда за публикации Тинькова в соцсети. Дело будут рассматривать в закрытом режиме.Дело лидера DDT Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил России рассмотрит Советский районный суд Уфы. 18 мая после концерта на "Уфа-Арене" в отношении Шевчука составили протокол об административном правонарушении за его высказывания. Дело поступило в Советский райсуд Уфы, затем его передали в Санкт-Петербург, а затем снова в Уфу.Ближнее зарубежьеII Экономический форум Шанхайской организации сотрудничества откроется в Ташкенте.МирКанцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Берлине, сообщают РИА Новости.Состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА:"Буде-Глимт" - "Динамо" Загреб"Копенгаген" - "Трабзонспор""Рейнджерс" - ПСВ*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, анонс, конференция, олег дерипаска, шевчук