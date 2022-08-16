https://ukraina.ru/20220816/1037682799.html

"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского

"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского - 16.08.2022 Украина.ру

"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского

Реакция многих находящихся в эмиграции российских оппозиционеров на призыв президента Украины Владимира Зеленского к высылке с Запада всех граждан России говорит не в их пользу. Об этом рассказал философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T06:15

2022-08-16T06:15

2022-08-16T06:15

владимир зеленский

новости

борис межуев

эмигранты

депортация

мораль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/50/1034125095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e45b1f52d8e9f624ad23d7894a384f5.jpg

По его мнению, "немножко трусливая" реакция многих российских оппозиционеров показывает моральную несостоятельность занимаемой ими позиции поддержки войны против России.Он добавил, что если, находясь в эмиграции, оппозиционеры поддерживают войну против России, то логичной позицией с их стороны было бы возвращение в страну для противодействия её правительству. Если же они, выступая с подобной точкой зрения, продолжают оставаться за границей, то тогда она "морально неоправдана", заключил философ.Он заметил, что не является сторонником идеи "войны до победного конца", предпочитая мирное урегулирование.Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что совместная цель Вашингтона и Киева - война до последнего украинца.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037429975.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, борис межуев, эмигранты, депортация, мораль