"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского - 16.08.2022 Украина.ру
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"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского
"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского - 16.08.2022 Украина.ру
"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского
Реакция многих находящихся в эмиграции российских оппозиционеров на призыв президента Украины Владимира Зеленского к высылке с Запада всех граждан России говорит не в их пользу. Об этом рассказал философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T06:15
2022-08-16T06:15
владимир зеленский
новости
борис межуев
эмигранты
депортация
мораль
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По его мнению, "немножко трусливая" реакция многих российских оппозиционеров показывает моральную несостоятельность занимаемой ими позиции поддержки войны против России.Он добавил, что если, находясь в эмиграции, оппозиционеры поддерживают войну против России, то логичной позицией с их стороны было бы возвращение в страну для противодействия её правительству. Если же они, выступая с подобной точкой зрения, продолжают оставаться за границей, то тогда она "морально неоправдана", заключил философ.Он заметил, что не является сторонником идеи "войны до победного конца", предпочитая мирное урегулирование.Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что совместная цель Вашингтона и Киева - война до последнего украинца.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037429975.html
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владимир зеленский, новости, борис межуев, эмигранты, депортация, мораль
Владимир Зеленский, Новости, Борис Межуев, эмигранты, депортация, мораль

"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского

06:15 16.08.2022
 
© скриншот видео "Nevzorov.tv", president.gov.uaНевзоров Зеленский
Невзоров Зеленский
© скриншот видео "Nevzorov.tv", president.gov.ua
Читать в
Реакция многих находящихся в эмиграции российских оппозиционеров на призыв президента Украины Владимира Зеленского к высылке с Запада всех граждан России говорит не в их пользу. Об этом рассказал философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, "немножко трусливая" реакция многих российских оппозиционеров показывает моральную несостоятельность занимаемой ими позиции поддержки войны против России.

Я бы уважал их позицию, если бы это была позиция призыва к миру, считали, что можно решать мирным исходом. В общем, не было бы никаких претензий к этим людям. Но если они говорят "надо воевать до конца", естественно, Украины, и призывают, чтобы их благополучие в Европе оплачивалось украинской кровью, то позиция Зеленского, которая не будет никогда реализована Западом, в общем, по-своему, выглядит на фоне этих призывов не так одиозно.

Борис Межуев
Борис Межуев
Философ
Он добавил, что если, находясь в эмиграции, оппозиционеры поддерживают войну против России, то логичной позицией с их стороны было бы возвращение в страну для противодействия её правительству. Если же они, выступая с подобной точкой зрения, продолжают оставаться за границей, то тогда она "морально неоправдана", заключил философ.
9 августа, 07:22
"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиянЗападные страны должны закрыть въезд на свою территорию для всех граждан России на один год, сказал в интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский
Он заметил, что не является сторонником идеи "войны до победного конца", предпочитая мирное урегулирование.
Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что совместная цель Вашингтона и Киева - война до последнего украинца.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Владимир ЗеленскийНовостиБорис Межуевэмигрантыдепортациямораль
 
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