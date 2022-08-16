https://ukraina.ru/20220816/1037682799.html
"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского
"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского - 16.08.2022 Украина.ру
"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского
Реакция многих находящихся в эмиграции российских оппозиционеров на призыв президента Украины Владимира Зеленского к высылке с Запада всех граждан России говорит не в их пользу. Об этом рассказал философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T06:15
2022-08-16T06:15
2022-08-16T06:15
владимир зеленский
новости
борис межуев
эмигранты
депортация
мораль
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По его мнению, "немножко трусливая" реакция многих российских оппозиционеров показывает моральную несостоятельность занимаемой ими позиции поддержки войны против России.Он добавил, что если, находясь в эмиграции, оппозиционеры поддерживают войну против России, то логичной позицией с их стороны было бы возвращение в страну для противодействия её правительству. Если же они, выступая с подобной точкой зрения, продолжают оставаться за границей, то тогда она "морально неоправдана", заключил философ.Он заметил, что не является сторонником идеи "войны до победного конца", предпочитая мирное урегулирование.Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что совместная цель Вашингтона и Киева - война до последнего украинца.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037429975.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, борис межуев, эмигранты, депортация, мораль
Владимир Зеленский, Новости, Борис Межуев, эмигранты, депортация, мораль
"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского
Реакция многих находящихся в эмиграции российских оппозиционеров на призыв президента Украины Владимира Зеленского к высылке с Запада всех граждан России говорит не в их пользу. Об этом рассказал философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, "немножко трусливая" реакция многих российских оппозиционеров показывает моральную несостоятельность занимаемой ими позиции поддержки войны против России.
Я бы уважал их позицию, если бы это была позиция призыва к миру, считали, что можно решать мирным исходом. В общем, не было бы никаких претензий к этим людям. Но если они говорят "надо воевать до конца", естественно, Украины, и призывают, чтобы их благополучие в Европе оплачивалось украинской кровью, то позиция Зеленского, которая не будет никогда реализована Западом, в общем, по-своему, выглядит на фоне этих призывов не так одиозно.
Он добавил, что если, находясь в эмиграции, оппозиционеры поддерживают войну против России, то логичной позицией с их стороны было бы возвращение в страну для противодействия её правительству. Если же они, выступая с подобной точкой зрения, продолжают оставаться за границей, то тогда она "морально неоправдана", заключил философ.
Он заметил, что не является сторонником идеи "войны до победного конца", предпочитая мирное урегулирование.
Ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что совместная цель Вашингтона и Киева - война до последнего украинца.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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