Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка" - 16.08.2022 Украина.ру
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Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"
Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка" - 16.08.2022 Украина.ру
Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"
Неприятие пропаганды ЛГБТ и пропаганда "семейных ценностей" не является уникальной спецификой России, у Западной Украины есть другой "полюс притяжения" в отношении этой темы. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T08:15
2022-08-16T08:15
новости
борис межуев
лгбт
консерватизм
польша
культура
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По его мнению, Западная Украина тоже не приемлет пропаганду ЛГБТ, и произвести её "европейское переформатирование" будет непросто. Межуев указал, что для этой территории естественным образцом является Польша – "консервативная националистически настроенная окраина Европы".Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, борис межуев, лгбт, консерватизм, польша, культура
Новости, Борис Межуев, ЛГБТ, консерватизм, Польша, культура

Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"

08:15 16.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЛГБТ-парад в Киеве
ЛГБТ-парад в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Неприятие пропаганды ЛГБТ и пропаганда "семейных ценностей" не является уникальной спецификой России, у Западной Украины есть другой "полюс притяжения" в отношении этой темы. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, Западная Украина тоже не приемлет пропаганду ЛГБТ, и произвести её "европейское переформатирование" будет непросто.
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
17 июля, 15:40
Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную УкраинуПольша пойдет на фактический захват Западной Украины, если Россия не закончит денацификацию и позволит режиму Зеленского осесть на какой-то части бывшей большой Украины. Это будет отвратительное решение в том числе для самих украинцев. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Межуев указал, что для этой территории естественным образцом является Польша – "консервативная националистически настроенная окраина Европы".

Поэтому тут не сработает альтернатива: мы предлагаем консервативную семью, а они (Европа – ред.) предлагают что-то другое. У консервативной Украины явно Польша будет ориентиром, имею в виду не политическую интеграцию, а в плане культурном.

Борис Межуев
Борис Межуев
Философ
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиБорис МежуевЛГБТконсерватизмПольшакультура
 
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