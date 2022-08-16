Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"

Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину Польша пойдет на фактический захват Западной Украины, если Россия не закончит денацификацию и позволит режиму Зеленского осесть на какой-то части бывшей большой Украины. Это будет отвратительное решение в том числе для самих украинцев. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру