Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"
Неприятие пропаганды ЛГБТ и пропаганда "семейных ценностей" не является уникальной спецификой России, у Западной Украины есть другой "полюс притяжения" в отношении этой темы. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, Западная Украина тоже не приемлет пропаганду ЛГБТ, и произвести её "европейское переформатирование" будет непросто.
17 июля, 15:40Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную УкраинуПольша пойдет на фактический захват Западной Украины, если Россия не закончит денацификацию и позволит режиму Зеленского осесть на какой-то части бывшей большой Украины. Это будет отвратительное решение в том числе для самих украинцев. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Межуев указал, что для этой территории естественным образцом является Польша – "консервативная националистически настроенная окраина Европы".
Поэтому тут не сработает альтернатива: мы предлагаем консервативную семью, а они (Европа – ред.) предлагают что-то другое. У консервативной Украины явно Польша будет ориентиром, имею в виду не политическую интеграцию, а в плане культурном.
Полностью интервью можно прочитать здесь.