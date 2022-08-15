Не обломки бетона. Военный эксперт о том, что РФ оставила от укрепрайонов ВСУ в Донбассе - 15.08.2022 Украина.ру
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Не обломки бетона. Военный эксперт о том, что РФ оставила от укрепрайонов ВСУ в Донбассе
Не обломки бетона. Военный эксперт о том, что РФ оставила от укрепрайонов ВСУ в Донбассе - 15.08.2022 Украина.ру
Не обломки бетона. Военный эксперт о том, что РФ оставила от укрепрайонов ВСУ в Донбассе
Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений. Эту эшелонированную оборону трудно ломать, но союзные силы планомерно ломали этот укрепрайон. Он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T16:40
2022-08-15T16:40
новости
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донбасс
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В целом союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон в Донбассе, а дальше до самого Днепра начинаются голые степи, указал эксперт.Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса. Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.
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новости, россия, донбасс, всу
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ

Не обломки бетона. Военный эксперт о том, что РФ оставила от укрепрайонов ВСУ в Донбассе

16:40 15.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских саперов в Херсонской области
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
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Авдеевский укрепрайон – это полоса в 30 километров бетонных укреплений. Эту эшелонированную оборону трудно ломать, но союзные силы планомерно ломали этот укрепрайон. Он теперь разбит на отдельные огрызающиеся огнем участки. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
В целом союзные войска продвинулись дальше к западу и постепенно начинают окружать последний славянско-краматорский укрепрайон в Донбассе, а дальше до самого Днепра начинаются голые степи, указал эксперт.
"Что касается сроков, задача сделать что-то к какой-то конкретной дате не стоит. Надо беречь людей. Поэтому основные боевые действия организованы как можно более удаленно и бесконтактно. Мы перемалываем противника артиллерией и РСЗО, и только потом идут танки и пехота. Еще помогают фронтовая авиация и ракетные войска", - указал Хроленко.
Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса. Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го, заключил собеседник издания.
 
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