На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации

Кража, за которую никто не ответит. Эксперты о хищении $5,3 миллиарда помощи США на Украине Даже если окажется, что на Украине действительно разворовали 5,3 миллиарда долларов помощи от США, никто из украинских политиков не понесёт за это ответственности. В то же время заявления Джулиани могут сильно ударить по президентским амбициям Байдена и принести ему и его окружению много проблем