На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации
16:01 15.08.2022 (обновлено: 16:19 15.08.2022)
В Сумской области чиновники украли 40 вагонов с товарами украинских предпринимателей, объяснив преступление национализацией российского имущества. Уголовное дело возбудили по статье "Превышение военным должностным лицом власти", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 15 августа
В ночь на 24 февраля на Украину въехали более 40 железнодорожных вагонов из России. Состав перевозил продукцию украинских предприятий. Украинские чиновники воспользовались военным положением и угнали вагоны, сообщили в ГБР.
Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили.
Правоохранители устанавливают ущерб, нанесенный украинским предпринимателям. Суд передал расхищенные чиновниками российские вагоны в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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