На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации - 15.08.2022 Украина.ру
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На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации
На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации - 15.08.2022 Украина.ру
На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации
В Сумской области чиновники украли 40 вагонов с товарами украинских предпринимателей, объяснив преступление национализацией российского имущества. Уголовное дело возбудили по статье "Превышение военным должностным лицом власти", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 15 августа
2022-08-15T16:01
2022-08-15T16:19
новости
вагоны
чиновники
хищение
уголовное дело
украина
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В ночь на 24 февраля на Украину въехали более 40 железнодорожных вагонов из России. Состав перевозил продукцию украинских предприятий. Украинские чиновники воспользовались военным положением и угнали вагоны, сообщили в ГБР.Правоохранители устанавливают ущерб, нанесенный украинским предпринимателям. Суд передал расхищенные чиновниками российские вагоны в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
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новости, вагоны, чиновники, хищение, уголовное дело, украина
Новости, вагоны, чиновники, хищение, уголовное дело, Украина

На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации

16:01 15.08.2022 (обновлено: 16:19 15.08.2022)
 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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В Сумской области чиновники украли 40 вагонов с товарами украинских предпринимателей, объяснив преступление национализацией российского имущества. Уголовное дело возбудили по статье "Превышение военным должностным лицом власти", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 15 августа
В ночь на 24 февраля на Украину въехали более 40 железнодорожных вагонов из России. Состав перевозил продукцию украинских предприятий. Украинские чиновники воспользовались военным положением и угнали вагоны, сообщили в ГБР.

Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили.

Правоохранители устанавливают ущерб, нанесенный украинским предпринимателям. Суд передал расхищенные чиновниками российские вагоны в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
- РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 08:00
Кража, за которую никто не ответит. Эксперты о хищении $5,3 миллиарда помощи США на УкраинеДаже если окажется, что на Украине действительно разворовали 5,3 миллиарда долларов помощи от США, никто из украинских политиков не понесёт за это ответственности. В то же время заявления Джулиани могут сильно ударить по президентским амбициям Байдена и принести ему и его окружению много проблем
 
Новостивагонычиновникихищениеуголовное делоУкраина
 
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