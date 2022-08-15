https://ukraina.ru/20220815/1037658883.html

Добрые дела и новые люди. Как Херсонская область готовится к референдуму

Добрые дела и новые люди. Как Херсонская область готовится к референдуму - 15.08.2022 Украина.ру

Добрые дела и новые люди. Как Херсонская область готовится к референдуму

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T14:00

2022-08-15T14:00

2022-08-15T14:44

эксклюзив

херсонская область

референдум

херсон

россия

присоединение

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Сегодня большинство людей, следящих за судьбой Херсонской области, ждут, когда будет объявлено о проведении референдума по присоединению региона к России. Однако никакой официальной информации прежде не было. Корреспонденту Украина.ру удалось поговорить с одним из официальных лиц Херсонской области, непосредственно вовлечённым в подготовку к проведению референдума.Мы — один народНа условиях анонимности наш источник рассказал, что сейчас официальные структуры области ориентируются на 11 сентября — единый день голосования в России.«Эту дату проговорил глава ВГА Сальдо Владимир Васильевич и другой даты пока никто не объявлял. Поэтому 11 сентября — это официально опубликованная дата», — заявил источник.По его словам, подготовка к референдуму идет полным ходом. Одна из главных задач на сегодняшний день — найти работников на избирательные участки.«Референдум, мы это прекрасно понимаем, это ТИКи, УИКи (территориальные и участковые избирательные комиссии), места, где люди смогут прийти и проголосовать... Необходимо организовать сотни таких мест. Организовать мобильные группы, которые будут выезжать к тем, кто не может по тем или иным причинам самостоятельно добраться до избирательных участков. В области есть и лежачие больные, в том числе с онкологией, и инвалиды, и просто люди преклонного возраста, которым очень тяжело передвигаться», — рассказал наш собеседник. В то же время киевский режим удаленно пытается мешать процессу. Например, в украинских СМИ продолжают запугивать местных жителей «страшными русскими», чтобы люди не сотрудничали с новой властью.«Мы же понимаем, что людям говорила Украина: что сейчас придут русские, будут всех резать-убивать и все прочее. Ничего подобного, мы хотим, чтобы люди поняли, что мы им братья, что мы один народ, что мы готовы в любой ситуации протягивать руку помощи», — подчеркнул наш источник.Профсоюзы как мягкая силаБрошенные на произвол судьбы как украинскими властями, так и зачастую их частными владельцами херсонские предприятия давали работу десяткам тысяч людей. Сейчас пострадавшие жители области с благодарностью принимают помощь.Например, федерация профсоюзов помогает сотрудникам местных предприятий в получении гуманитарной помощи. В открытые в регионе центры выстраиваются огромные очереди, также при помощи федерации организовывается адресная доставка людям на работу.Помогают профсоюзы в вопросах получения пенсий и разовых социальных выплат, в получении жизненно необходимых лекарств.Например, люди обращались за лекарствами для онкобольных. Такие препараты нельзя просто купить в аптеках, да и цены на них — просто заоблачные. «Мы связались с человеком, который занимается здесь аптеками — сеть аптек у него. Попросили у него узнать, сколько это стоит и как быстро можно привезти. Когда я этого человека в следующий раз встретил, хотел узнать, как там дела с лекарствами, а он говорит: "Мы уже передали". Я говорю: "А сколько это стоит?". Он говорит: "Мы бесплатно их отдали людям"», — рассказал сотрудник профсоюза.Это один из примеров, как в нелегкое время люди относятся друг к другу с уважением и не стесняясь протягивают руку помощи, отметил он.Помогают и предприятиям, которые сбежавшие в Польшу и на Украину владельцы намереваются ликвидировать. В планах — вернуть подобные компании в работу, чтобы люди могли получать зарплату и кормить семьи. Сотрудничество идет со всеми районами региона: руководители просят помощи и сами готовы помогать.Фактически, профсоюзы стали эффективным инструментом, вовлекающим людей в работу на благо региона вопреки пропаганде украинских властей.

https://ukraina.ru/20220812/1037583183.html

https://ukraina.ru/20220815/1037652892.html

https://ukraina.ru/20220810/1037498418.html

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

эксклюзив, херсонская область, референдум, херсон, россия, присоединение