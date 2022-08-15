Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко - 15.08.2022 Украина.ру
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Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко
Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко - 15.08.2022 Украина.ру
Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко
Ну VPN нужен там, например, банкам, или компаниям каким-то, это не просто про поход на сайт, который заблокирован Роскомнадзором, это вопрос шифрования данных, и проблем нет с этим, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
2022-08-15T07:45
2022-08-15T07:45
информационная безопасность
интернет
сайт
хакер
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хакеры
программисты
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Там, где это компаниям нужно специалисты поднимают программное обеспечение, которое открыто, в бесплатном доступе, и настраивают его, там все хорошо, но в случае с бесплатным VPN шанс подсадить жучка или потери данных есть - отмечает эксперт.Есть бесплатные 6-7 штук VPN, которые спонсируются США, вряд ли они ваши данные не забирают или что-то с ними не делают, а от платных мы хотя бы не ожидаем историй с хищением карточек или вроде того - добавил Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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информационная безопасность, интернет, сайт, хакер, хакеры, хакеры, программисты
информационная безопасность, интернет, сайт, хакер, хакеры, хакеры, программисты

Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко

07:45 15.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Ну VPN нужен там, например, банкам, или компаниям каким-то, это не просто про поход на сайт, который заблокирован Роскомнадзором, это вопрос шифрования данных, и проблем нет с этим, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
Там, где это компаниям нужно специалисты поднимают программное обеспечение, которое открыто, в бесплатном доступе, и настраивают его, там все хорошо, но в случае с бесплатным VPN шанс подсадить жучка или потери данных есть - отмечает эксперт.
Страдают те, кто ведется на рекламу про бесплатный VPN, скачивают и дарят свои данные злоумышленникам. Спасает платный VPN, в российском Appstore мы их не можем купить сейчас, но там хорошая проверка софта, я не слышал, чтобы там был дискредитирован VPN. В Google play чуть хуже, но 90% случаев платные софты известных марок решают всё.
Есть бесплатные 6-7 штук VPN, которые спонсируются США, вряд ли они ваши данные не забирают или что-то с ними не делают, а от платных мы хотя бы не ожидаем историй с хищением карточек или вроде того - добавил Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Герман Клименко интервью - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 10:05
Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы
 
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