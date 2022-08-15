Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Ну VPN нужен там, например, банкам, или компаниям каким-то, это не просто про поход на сайт, который заблокирован Роскомнадзором, это вопрос шифрования данных, и проблем нет с этим, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
Там, где это компаниям нужно специалисты поднимают программное обеспечение, которое открыто, в бесплатном доступе, и настраивают его, там все хорошо, но в случае с бесплатным VPN шанс подсадить жучка или потери данных есть - отмечает эксперт.
Страдают те, кто ведется на рекламу про бесплатный VPN, скачивают и дарят свои данные злоумышленникам. Спасает платный VPN, в российском Appstore мы их не можем купить сейчас, но там хорошая проверка софта, я не слышал, чтобы там был дискредитирован VPN. В Google play чуть хуже, но 90% случаев платные софты известных марок решают всё.
Есть бесплатные 6-7 штук VPN, которые спонсируются США, вряд ли они ваши данные не забирают или что-то с ними не делают, а от платных мы хотя бы не ожидаем историй с хищением карточек или вроде того - добавил Клименко.
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