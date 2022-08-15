https://ukraina.ru/20220815/1037652785.html

Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко

Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко - 15.08.2022 Украина.ру

Бесплатный VPN может быть небезопасным, ест риск подарить данные хакерам - Клименко

Ну VPN нужен там, например, банкам, или компаниям каким-то, это не просто про поход на сайт, который заблокирован Роскомнадзором, это вопрос шифрования данных, и проблем нет с этим, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.

2022-08-15T07:45

2022-08-15T07:45

2022-08-15T07:45

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Там, где это компаниям нужно специалисты поднимают программное обеспечение, которое открыто, в бесплатном доступе, и настраивают его, там все хорошо, но в случае с бесплатным VPN шанс подсадить жучка или потери данных есть - отмечает эксперт.Есть бесплатные 6-7 штук VPN, которые спонсируются США, вряд ли они ваши данные не забирают или что-то с ними не делают, а от платных мы хотя бы не ожидаем историй с хищением карточек или вроде того - добавил Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

информационная безопасность, интернет, сайт, хакер, хакеры, хакеры, программисты