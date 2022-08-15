Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО

Украинское ноу-хау: винтовка рождает не только власть, но и предателей Один из самых главных вопросов продолжающейся на Украине российской военной спецоперации, который актуален и до ее начала, и во время проведения, и особенно после завершения, звучит просто: кому достанется демилитаризированная Украина, в которой еще надо будет проводить денацификацию?