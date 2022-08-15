Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО - 15.08.2022 Украина.ру
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Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО
Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО - 15.08.2022 Украина.ру
Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО
Снайперская винтовка Драгунова не полностью себя отжила в СВО, но это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором, сказал основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью Украина.ру
2022-08-15T04:15
2022-08-15T04:15
винтовка
новости
россия
украина
сво
снайперы
свд
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Он рассказал, что в ходе СВО ко многим экспертам пришло осознание того, что оружие, находящееся у России на вооружении, не в состоянии выполнять современные задачи.По его мнению, дальности современного боя в СВО приближаются к полутора - двум километрам, ни одна штатная винтовка, которая у России используются, не может выполнять задачи.Поэтому востребованность в винтовках Лобаева очень высокая, и она будет нарастать, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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452
60
винтовка, новости, россия, украина, сво, снайперы, свд
винтовка, Новости, Россия, Украина, СВО, снайперы, СВД

Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО

04:15 15.08.2022
 
© YouTube / скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© YouTube / скриншот видео
Читать в
Снайперская винтовка Драгунова не полностью себя отжила в СВО, но это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором, сказал основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в ходе СВО ко многим экспертам пришло осознание того, что оружие, находящееся у России на вооружении, не в состоянии выполнять современные задачи.
СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Ред.) не полностью себя отжила, но задачи, выполняемые в современном бою, с его дальностями и необходимой точностью, не могут быть эффективно решены с оружием, которое разработано практически сто лет назад. Все-таки это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором.
Владислав Лобаев интервью
Владислав Лобаев
основатель Lobaev Arms
По его мнению, дальности современного боя в СВО приближаются к полутора - двум километрам, ни одна штатная винтовка, которая у России используются, не может выполнять задачи.
Поэтому востребованность в винтовках Лобаева очень высокая, и она будет нарастать, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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винтовкаНовостиРоссияУкраинаСВОснайперыСВД
 
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