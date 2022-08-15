Основатель Lobaev Arms рассказал, в каких винтовках нуждаются снайперы России в СВО
Снайперская винтовка Драгунова не полностью себя отжила в СВО, но это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором, сказал основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в ходе СВО ко многим экспертам пришло осознание того, что оружие, находящееся у России на вооружении, не в состоянии выполнять современные задачи.
СВД (снайперская винтовка Драгунова. — Ред.) не полностью себя отжила, но задачи, выполняемые в современном бою, с его дальностями и необходимой точностью, не могут быть эффективно решены с оружием, которое разработано практически сто лет назад. Все-таки это место должны занимать высокоточные винтовки с продольно скользящим затвором.
По его мнению, дальности современного боя в СВО приближаются к полутора - двум километрам, ни одна штатная винтовка, которая у России используются, не может выполнять задачи.
Поэтому востребованность в винтовках Лобаева очень высокая, и она будет нарастать, заключил эксперт.
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