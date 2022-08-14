https://ukraina.ru/20220814/1037651814.html

Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки

Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки - 14.08.2022 Украина.ру

Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки

Я не вижу технологических мощностей для определения фейк или не фейк, у нас еще не так искусственный интеллект развит, с другой стороны, радует, что новостной поток колоссальный, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко

2022-08-14T20:50

2022-08-14T20:50

2022-08-14T20:59

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Недавно в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.Там же все СМИ лицензированы, в Яндексе нет нелицензированных, но у нас есть такая фобия – борьба с фейками, то есть мы, наверное, не доверяем лицензиям, которые дает Роскомнадзор. - добавил Клименко.По его данным, Яндекс все-таки российская компания, у которой учредитель иностранный, через него уже на биржу выходит, а так Яндекс, давайте скажем честно, выполняет все решения наших судов. Я ни разу не слышал, чтобы у силовиков были претензии по поводу исполнения каких-то решений либо по выдаче данных или еще по каким-то вопросам, эмоционально мы говорим, что это голландская компания, но в юридическом смысле это российская компания, и истории как с Youtube и Гуглом в данном случае невозможны - уверен Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

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интернет, яндекс, россия, информационная безопасность, it-компания, it-сектор, it-специалисты