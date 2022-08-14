https://ukraina.ru/20220814/1037651814.html
Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки
Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки - 14.08.2022 Украина.ру
Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки
Я не вижу технологических мощностей для определения фейк или не фейк, у нас еще не так искусственный интеллект развит, с другой стороны, радует, что новостной поток колоссальный, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко
2022-08-14T20:50
2022-08-14T20:50
2022-08-14T20:59
интернет
яндекс
россия
информационная безопасность
it-компания
it-сектор
it-специалисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101389/70/1013897077_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2738a4c7821ada3bd23d6420acccc7ff.jpg
Недавно в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.Там же все СМИ лицензированы, в Яндексе нет нелицензированных, но у нас есть такая фобия – борьба с фейками, то есть мы, наверное, не доверяем лицензиям, которые дает Роскомнадзор. - добавил Клименко.По его данным, Яндекс все-таки российская компания, у которой учредитель иностранный, через него уже на биржу выходит, а так Яндекс, давайте скажем честно, выполняет все решения наших судов. Я ни разу не слышал, чтобы у силовиков были претензии по поводу исполнения каких-то решений либо по выдаче данных или еще по каким-то вопросам, эмоционально мы говорим, что это голландская компания, но в юридическом смысле это российская компания, и истории как с Youtube и Гуглом в данном случае невозможны - уверен Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101389/70/1013897077_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_336f2828f2f01d73d5c50a9a654eaea6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интернет, яндекс, россия, информационная безопасность, it-компания, it-сектор, it-специалисты
Клименко о том, будет ли Яндекс оружием против России и зачем "Дзену" анализ на фейки
20:50 14.08.2022 (обновлено: 20:59 14.08.2022)
Я не вижу технологических мощностей для определения фейк или не фейк, у нас еще не так искусственный интеллект развит, с другой стороны, радует, что новостной поток колоссальный, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко
Недавно в Яндекс.Дзен ввели новые правила, есть пункт о фильтрации фейков, Возможно, будут выбирать что правда, а что нет, конкретные люди. Некоторые СМИ опасаются, что это станет политическим инструментом борьбы России и Запада.
Там же все СМИ лицензированы, в Яндексе нет нелицензированных, но у нас есть такая фобия – борьба с фейками, то есть мы, наверное, не доверяем лицензиям, которые дает Роскомнадзор. - добавил Клименко.
Яндекс сейчас на столько загнан ментально, его со всех сторон колотят, я даже не думаю, что это их идея прикрутить анализ для фейков. Я уверен, что это для них обременение, которое им не нравится. Я их даже понимаю, с технологической точки зрения не моя задача, какой идет контент, за него отвечает журналист, который его написал.
Герман Клименко
председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко
По его данным, Яндекс все-таки российская компания, у которой учредитель иностранный, через него уже на биржу выходит, а так Яндекс, давайте скажем честно, выполняет все решения наших судов.
Я ни разу не слышал, чтобы у силовиков были претензии по поводу исполнения каких-то решений либо по выдаче данных или еще по каким-то вопросам, эмоционально мы говорим, что это голландская компания, но в юридическом смысле это российская компания, и истории как с Youtube и Гуглом в данном случае невозможны - уверен Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: