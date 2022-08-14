Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса - 14.08.2022 Украина.ру
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Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса
Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса - 14.08.2022 Украина.ру
Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса
Агрегаторы новостей сейчас стремятся не отдавать трафик, а внутри у себя потреблять, если есть консолидированная позиция СМИ, площадки ведут себя соответствующим образом, если ее нет, то ведут себя так, как им выгодно, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
2022-08-14T20:15
2022-08-14T20:45
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А выгодно им оставлять трафик внутри себя, у СМИ есть два типа задач, если они хотят охват - это одна история, если посещаемость – другая. И у площадок тоже есть своя цель – сохранить аудиторию, а не просто отдавать - говорит эксперт. Герман Клименко отметил, что когда-то Google обвиняли не в том, что он себе забирает, а в том, что дает трафик, по сути, как "Ньюс-Яндекс", не на СМИ, а на конкретную страничку, это уменьшало доходы СМИ от рекламы, они тогда проиграли суды и выплатили деньги.Давить на Яндекс с просьбой запретить эту историю мне представляется ну как-то сложновато, у них своя позиция, а это должна быть коллективная позиция всех СМИ, а представить себе, что все наши СМИ централизовано встанут... я затрудняюсь представить себе такую историю - говорит Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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россия, интернет, яндекс, google, it-сектор
Россия, интернет, Яндекс, google, IT-сектор

Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса

20:15 14.08.2022 (обновлено: 20:45 14.08.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис интернет-компании Яндекс в Москве
Офис интернет-компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Агрегаторы новостей сейчас стремятся не отдавать трафик, а внутри у себя потреблять, если есть консолидированная позиция СМИ, площадки ведут себя соответствующим образом, если ее нет, то ведут себя так, как им выгодно, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
А выгодно им оставлять трафик внутри себя, у СМИ есть два типа задач, если они хотят охват - это одна история, если посещаемость – другая. И у площадок тоже есть своя цель – сохранить аудиторию, а не просто отдавать - говорит эксперт.
Герман Клименко отметил, что когда-то Google обвиняли не в том, что он себе забирает, а в том, что дает трафик, по сути, как "Ньюс-Яндекс", не на СМИ, а на конкретную страничку, это уменьшало доходы СМИ от рекламы, они тогда проиграли суды и выплатили деньги.

Это взаимный конфликт интересов, и агрегаторы делают полезное дело, и СМИ, любая договоренность должна быть выгодна и тем, и этим. Мы слишком увязаны, как и в любом бизнесе, и любое решение в пользу кого-то, оно кого-то другого ущемляет. Хорошего совета нет. У СМИ особого выбора нет, будут соглашаться, видимо.

Давить на Яндекс с просьбой запретить эту историю мне представляется ну как-то сложновато, у них своя позиция, а это должна быть коллективная позиция всех СМИ, а представить себе, что все наши СМИ централизовано встанут... я затрудняюсь представить себе такую историю - говорит Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Герман Клименко интервью - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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