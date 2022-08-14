https://ukraina.ru/20220814/1037651562.html

Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса

Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса - 14.08.2022 Украина.ру

Герман Клименко о том, что делать СМИ с новой схемой работы Яндекса

Агрегаторы новостей сейчас стремятся не отдавать трафик, а внутри у себя потреблять, если есть консолидированная позиция СМИ, площадки ведут себя соответствующим образом, если ее нет, то ведут себя так, как им выгодно, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.

2022-08-14T20:15

2022-08-14T20:15

2022-08-14T20:45

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А выгодно им оставлять трафик внутри себя, у СМИ есть два типа задач, если они хотят охват - это одна история, если посещаемость – другая. И у площадок тоже есть своя цель – сохранить аудиторию, а не просто отдавать - говорит эксперт. Герман Клименко отметил, что когда-то Google обвиняли не в том, что он себе забирает, а в том, что дает трафик, по сути, как "Ньюс-Яндекс", не на СМИ, а на конкретную страничку, это уменьшало доходы СМИ от рекламы, они тогда проиграли суды и выплатили деньги.Давить на Яндекс с просьбой запретить эту историю мне представляется ну как-то сложновато, у них своя позиция, а это должна быть коллективная позиция всех СМИ, а представить себе, что все наши СМИ централизовано встанут... я затрудняюсь представить себе такую историю - говорит Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

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россия, интернет, яндекс, google, it-сектор