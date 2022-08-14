https://ukraina.ru/20220814/1037651289.html
Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики
Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики - 14.08.2022 Украина.ру
Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики
О тебе говорят и пишут больше, если ты хакнул какой-то российский сайт, такая мода есть, но чтобы что-то стало феерично сложнее – ну, нет, для профессионалов рынка ничего не изменилось, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
2022-08-14T19:30
2022-08-14T19:30
2022-08-14T19:30
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Что касается отражения атак - мы же видим, что почти все работает, вот месяц назад сайт Минстроя упал, но там скорее мудрое слово "фронтэнд", просто подменили картинку, это на мой взгляд не катастрофа, добавил эксперт.Клименко отметил, что на Россию, в силу пиара, больше внимания стали обращать, но технологически все нормально, нет целенаправленной охоты за русскими, может кто-то и заказывает, но вообще просто ищут уязвимости, которые кому-то попали в руки, это не связано с территориальными особенностями. Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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россия, интернет, сайты, хакер, хакеры, хакеры, ddos, атака, безопасность, информационная безопасность
Россия, интернет, сайты, хакер, хакеры, хакеры, DDoS, атака, безопасность, информационная безопасность
Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики
О тебе говорят и пишут больше, если ты хакнул какой-то российский сайт, такая мода есть, но чтобы что-то стало феерично сложнее – ну, нет, для профессионалов рынка ничего не изменилось, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
Что касается отражения атак - мы же видим, что почти все работает, вот месяц назад сайт Минстроя упал, но там скорее мудрое слово "фронтэнд", просто подменили картинку, это на мой взгляд не катастрофа, добавил эксперт.
Яндекс работает, все сайты, которые мне известны, трудятся. РБК закрылись от зарубежного трафика, из-за рубежа не зайти. Вконтакте хватает мощности и на зарубежный трафик. У нас действительно все более-менее спокойно. Наверное, успешных атак стало больше, но это незначительно. И они бы все равно пришли.
Герман Клименко
председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ
Клименко отметил, что на Россию, в силу пиара, больше внимания стали обращать, но технологически все нормально, нет целенаправленной охоты за русскими, может кто-то и заказывает, но вообще просто ищут уязвимости, которые кому-то попали в руки, это не связано с территориальными особенностями.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: