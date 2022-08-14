https://ukraina.ru/20220814/1037651289.html

Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики

Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики - 14.08.2022 Украина.ру

Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики

О тебе говорят и пишут больше, если ты хакнул какой-то российский сайт, такая мода есть, но чтобы что-то стало феерично сложнее – ну, нет, для профессионалов рынка ничего не изменилось, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.

2022-08-14T19:30

2022-08-14T19:30

2022-08-14T19:30

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Что касается отражения атак - мы же видим, что почти все работает, вот месяц назад сайт Минстроя упал, но там скорее мудрое слово "фронтэнд", просто подменили картинку, это на мой взгляд не катастрофа, добавил эксперт.Клименко отметил, что на Россию, в силу пиара, больше внимания стали обращать, но технологически все нормально, нет целенаправленной охоты за русскими, может кто-то и заказывает, но вообще просто ищут уязвимости, которые кому-то попали в руки, это не связано с территориальными особенностями. Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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