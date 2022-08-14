https://ukraina.ru/20220814/1037650702.html

Скандал со Стрелковым, предупреждение Верещук. Итоги 14 августа на Украине

Скандал со Стрелковым, предупреждение Верещук. Итоги 14 августа на Украине - 14.08.2022 Украина.ру

Скандал со Стрелковым, предупреждение Верещук. Итоги 14 августа на Украине

При попытке попасть в Херсонскую область был задержан Игорь Стрелков, сообщили его соратники. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук попыталась испугать население Херсонской области

2022-08-14T19:00

2022-08-14T19:00

2022-08-14T19:00

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Вечером 13 августа стало известно о задержании на границе Крыма и Херсонской области экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Игорь Стрелков. Позже эту информацию подтвердил его соратник, волонтёр Александр Жучковский."Игорь Стрелков действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму", - отметил он.По его словам, произошедшее уникально, ведь до боевых действий не допускают того, кто хочет на них попасть в то время, как есть те, кто пытается их избежать."Человек всеми правдами и неправдами пытается отправиться на войну, готов отдать ради Родины и своих принципов самое ценное – свою жизнь. Но его не пускают. При том, что никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался. Всё, что он хочет – принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал", - заявил Жучковский.Он отметил, что Стрелков обладает большим опытом ведения боевых действий."Стрелков – человек с огромным военным опытом. Вся его жизнь говорит о нём как выдающемся патриоте. Большое политическое преступление в том, что такой человек не может попасть на фронт", - указал он.Одновременно ряд Telegram-каналов опубликовал фотографии паспорта, по котором Стрелков якобы пытался попасть в Херсонскую область. Документ выдан на имя Рунова Сергея Викторовича.Данные о дальнейшей судьбе Стрелкова разнятся. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что бывшего главу Минобороны ДНР всё же пропустили на Херсонщину."По некоторым данным его отпустили и пропустили воевать в Херсонскую область — по некоторым данным, нуждающимся в уточнении. Мы имеем шансы увидеть этого "героического человека" где-нибудь под Снегуровкой, ходящего в атаки", - заявил Арестович.Между тем, российские Telegram-каналы не подтвердили эту информацию."По более свежим данным, Стрелкова уже отпустили из полиции, однако подтверждений этому, как и информации о том, что он был задержан, от самого Стрелкова не поступало", - отмечалось в сообщении канала Readovka.При этом Telegram-канал самого Стрелкова на утро 14 августа всё так же молчал."Первая реакция, когда я узнал, что Стрелков пытался прорваться через Крым на фронт по поддельным документам, но был задержан - сочувствие. Еще не включились никакие соображения, никакая логика - первой сработала эмоция, и я взял её за основу. Но ни в отношении меня, ни в отношении кого-либо ещё государство не руководствовалось иррациональным сочувствием - только голым прагматизмом. Конечно, попадание Стрелкова в зону боевых действий, независимо от того, какую роль он бы там играл, резко усилило бы его позиции, которые строятся на антивластной основе, и государство не могло не отреагировать", - прокомментировал историю со Стрелковым командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.Он отметил, что в этой ситуации "столкнулись два начала: человеческая потребность внести свой вклад в общее дело, и принцип, когда общее дело делается сообща"."Мне сложно назвать эмоциональную позицию Стрелкова в отношении власти конструктивной: я считаю, что критиковать - допустимо, дискредитировать - нет. Иначе принцип "сообща" не соблюдается. Поверьте, в наше время самый большой подвиг для тех, кому есть что сказать - прикусить язык", - подчеркнул Ходаковский.В 10:04 в Telegram-канале Стрелкова появилась запись, в которой он отказывался от комментариев некоторых высказываний, в частности - бывшего командира ополчения Игоря Безлера, известного под позывным "Бес"."В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас", - отметил Стрелков.Больше комментариев по поводу произошедшего он не давал."Страшилки" от ВерещукВице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и области."Эвакуируйтесь. Идет тяжёлая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - заявила она во время открытия Центра поддержки переселенцев в Запорожье.Среди прочего, её заявление позволяет предположить, что руководство Украины начинает свыкаться с мыслью о том, что вряд ли сможет вернуть себе контроль над Херсонской областью.При этом несколькими днями ранее телеканал CNN выпустил сюжет, который рассказывал о том, как жители подконтрольной Украине Запорожской области массово едут в ту часть региона, которая подконтрольна ВС РФ, а также в Херсонскую область, преодолевая при этом размытую дождями дорогу под Васильевкой — в Каменском.Примечательно, что на камеру большинство опрошенных говорили, что едут забрать родственников из Херсона — родителей или бабушек и дедушек. При этом американский журналист усомнился в словах собеседников: многие ехали "забирать родных" в личных авто, в которых были их дети, а также много вещей. Это дало основание журналисту предположить, что на самом деле люди навсегда переезжают и намерены остаться в освобождённых регионах.Кроме того, журналист зафиксировал множество микроавтобусов, гружёных товарами.Позже уже Офис генпрокурора и Госбюро расследований сообщили о задержании в Запорожье чиновников из украинской Запорожской областной военно-гражданской администрации, а также городского совета Запорожья.Как сообщило ГБР, чиновники Запорожской ОВГА, горсовета, а также некоторые правоохранители организовали схему по вымогательству и получению взяток от лиц, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки."Они создавали искусственные препятствия – затягивали время или сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще - лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные", - отмечалось на сайте ГБР.При этом чиновники требовали "за беспрепятственное прохождение фильтрационных мер" и выезд вне общей очереди на неподконтрольные Украине территории. С одного авто могли требовать до $800."13 августа работники ДБР провели более 20 обысков в ЗапорожскойОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. В результате изъяты: черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи. Среди прочего следователи ГБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств на сумму $1 400 за "положительное" рассмотрение заявления личности. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов всего два дня за "символическую" плату", - сообщило Госбюро расследований.Также в сообщении указывалось, что ежедневная "прибыль" злоумышленников составляла 2 млн грн (около 3,4 млн руб. или около $54,6 тыс. по курсу Нацбанка Украины — Ред.), что свидетельствует о большом количестве желающих покинуть регион.Примечательно, что в сообщении на сайте ГБР указывалось, что схема была разоблачена "в чётком взаимодействии с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук".Таким образом, Верещук была в курсе большого количества желающих покинуть территорию подконтрольной Украине Запорожской области и выехать на освобождённые территории Северной Таврии.В то же время, её заявление может быть завуалированным предупреждением местных жителей Северной Таврии о массовых обстрелах со стороны ВСУ.Так, вечером 14 августа украинские военные нанесли очередной удар по Энергодару.В результате этого удара погиб один человек. Накануне ВСУ тоже наносили удары по этому городу. Одной из мишеней украинских военных является Запорожская АЭС, повреждение которой может быть чревато ядерной катастрофой.

https://ukraina.ru/20220814/1037649561.html

https://ukraina.ru/20220814/1037645437.html

https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники