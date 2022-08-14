https://ukraina.ru/20220814/1037650438.html

Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции

Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции - 14.08.2022 Украина.ру

Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции

Объём торговли между Россией и Турцией делает последнюю "троянским конём", помогающим преодолевать последствия антироссийских санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 августа во французской газете Courrier international

2022-08-14T17:42

2022-08-14T17:42

2022-08-14T17:42

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Газета отмечает резкий рост турецкого экспорта в Россию и, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщает, что многие российские предприниматели создали в Турции компании, которые покупают товары в Европе и Азии, а затем отправляют их в Россию.Кроме того, в статье говорится о продвижении использования в Турции российских банковских карт "Мир". Мера позволит упростить российским предпринимателям ведение бизнеса. Газета отметила, что таким способом двум странам удастся усилить свои экономические связи.

https://ukraina.ru/20220528/1034050127.html

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новости, сми, франция, турция, санкции