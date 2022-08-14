Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции
Объём торговли между Россией и Турцией делает последнюю "троянским конём", помогающим преодолевать последствия антироссийских санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 августа во французской газете Courrier international
Газета отмечает резкий рост турецкого экспорта в Россию и, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщает, что многие российские предприниматели создали в Турции компании, которые покупают товары в Европе и Азии, а затем отправляют их в Россию.
Таким образом, Турция стала основным транзитным пунктом для товаров в Россию. Для российской экономики это способ избежать санкций, которые Анкара отказывается применять
28 мая, 12:33«Это выгодно США»: Крашенинникова рассказала об опасной политике ЭрдоганаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является сложным и очень требовательным партнёром США, создающим им некоторые проблемы, но Вашингтону всё равно выгодна его политика. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
Кроме того, в статье говорится о продвижении использования в Турции российских банковских карт "Мир". Мера позволит упростить российским предпринимателям ведение бизнеса. Газета отметила, что таким способом двум странам удастся усилить свои экономические связи.