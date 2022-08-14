Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220814/1037650438.html
Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции
Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции - 14.08.2022 Украина.ру
Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции
Объём торговли между Россией и Турцией делает последнюю "троянским конём", помогающим преодолевать последствия антироссийских санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 августа во французской газете Courrier international
2022-08-14T17:42
2022-08-14T17:42
новости
сми
франция
турция
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/62/1017026274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd74386214f43746c29fa84712906ce9.jpg.webp
Газета отмечает резкий рост турецкого экспорта в Россию и, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщает, что многие российские предприниматели создали в Турции компании, которые покупают товары в Европе и Азии, а затем отправляют их в Россию.Кроме того, в статье говорится о продвижении использования в Турции российских банковских карт "Мир". Мера позволит упростить российским предпринимателям ведение бизнеса. Газета отметила, что таким способом двум странам удастся усилить свои экономические связи.
https://ukraina.ru/20220528/1034050127.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/62/1017026274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62e24b6f5f82627b47824e33ab5d5ae4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сми, франция, турция, санкции
Новости, СМИ, Франция, Турция, Санкции

Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции

17:42 14.08.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
Объём торговли между Россией и Турцией делает последнюю "троянским конём", помогающим преодолевать последствия антироссийских санкций. Об этом говорится в статье, опубликованной 12 августа во французской газете Courrier international
Газета отмечает резкий рост турецкого экспорта в Россию и, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщает, что многие российские предприниматели создали в Турции компании, которые покупают товары в Европе и Азии, а затем отправляют их в Россию.

Таким образом, Турция стала основным транзитным пунктом для товаров в Россию. Для российской экономики это способ избежать санкций, которые Анкара отказывается применять

Courrier international
Французская газета
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:33
«Это выгодно США»: Крашенинникова рассказала об опасной политике ЭрдоганаТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган является сложным и очень требовательным партнёром США, создающим им некоторые проблемы, но Вашингтону всё равно выгодна его политика. Об этом рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова в интервью изданию Украина.ру
Кроме того, в статье говорится о продвижении использования в Турции российских банковских карт "Мир". Мера позволит упростить российским предпринимателям ведение бизнеса. Газета отметила, что таким способом двум странам удастся усилить свои экономические связи.
 
НовостиСМИФранцияТурцияСанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Во Франции нашли "троянского коня России", помогающего обходить санкции
17:15"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
16:44Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области
16:40Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией
16:32Потери ВСУ, Верещук пугает Херсон. Главное на Украине на 16:00 14 августа
16:30Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов
16:19"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами
16:08Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань
16:04Украина пытается поставить на паузу освобождение, провокаций будет больше - Рогов
15:36Владимир Рогов: Киев прицельно бьет по хранилищу ядерных отходов и системе охлаждения ЗАЭС
15:22Если бы спецоперация не началась, на крупные города РФ могли упасть грязные бомбы - Рогов
15:12Министр обороны Великобритании рассказал о планах подготовки тысяч солдат ВСУ
14:54Немецкие СМИ рассказали, как Германия проиграла Италии в борьбе за газ
14:42Владимир Рогов рассказал о том, почему на Украину пало проклятие
14:31Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
14:12Мы ждали 31 год и соскучились, пора возвращаться домой - глава Запорожской ВГА
13:49МО РФ объявило об освобождении села в Харьковской области
13:46Рогов: Резолюция о проведении референдума в Запорожской области принята
13:22В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный житель
13:13Рогов: Самый популярный вопрос в Запорожской области - "Когда мы станем Россией?"
Лента новостейМолния