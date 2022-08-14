Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области - 14.08.2022 Украина.ру
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Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области
Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области - 14.08.2022 Украина.ру
Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области
Система охлаждения реактора крайне важна с точки зрения жизнеобеспечения деятельности атомной станции, потому что, если, эта система будет перебита, может начаться перегрев реактора и неконтролируемая реакция, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
2022-08-14T16:44
2022-08-14T16:44
спецоперация
украина
россия
сво
рогов
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Об это он заявил в интервью Украина.ру.Это очень серьезная опасность с точки зрения не просто работы или эффективности деятельности АЭС, но и для живущих на многие сотни километров в радиусе от АЭС. Это первый сценарий, который пытаются реализовать боевики Зеленского, все более прицельно они бьют тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Задействованы именно офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск, или ушедшие в самоволку, как говорит почему-то официальный Лондон, человек сбежал со своего места несения службы в Британии для того, чтобы помочь режиму Зеленского - романтик, говорит Владимир Рогов.По его мнению,пПоэтому и США, и Британия, и та же Польша являются соучастниками военных преступлений, которые происходят на постукраинском пространстве, и особенно - в отношении Запорожской АЭС, именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограмм взрывчатки.
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украина, россия, сво, рогов
Спецоперация, Украина, Россия, СВО, Рогов

Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области

16:44 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Система охлаждения реактора крайне важна с точки зрения жизнеобеспечения деятельности атомной станции, потому что, если, эта система будет перебита, может начаться перегрев реактора и неконтролируемая реакция, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Об это он заявил в интервью Украина.ру.
Это очень серьезная опасность с точки зрения не просто работы или эффективности деятельности АЭС, но и для живущих на многие сотни километров в радиусе от АЭС. Это первый сценарий, который пытаются реализовать боевики Зеленского, все более прицельно они бьют тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.

Есть пока косвенные доказательства того, что все это делается по приказу США и Британии, и курируется ими. Тот же заместитель главы ГУР, Главного управления разведки режима Зеленского, подтвердил, что никакой из ударов не наносится без согласования с американцами.

Задействованы именно офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск, или ушедшие в самоволку, как говорит почему-то официальный Лондон, человек сбежал со своего места несения службы в Британии для того, чтобы помочь режиму Зеленского - романтик, говорит Владимир Рогов.
По его мнению,пПоэтому и США, и Британия, и та же Польша являются соучастниками военных преступлений, которые происходят на постукраинском пространстве, и особенно - в отношении Запорожской АЭС, именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограмм взрывчатки.
 
СпецоперацияУкраинаРоссияСВОРогов
 
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