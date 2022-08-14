https://ukraina.ru/20220814/1037650002.html

Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области

Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области - 14.08.2022 Украина.ру

Обстрелы ЗАЭС согласованы с США и Англией - член Главного совета ВГА Запорожской области

Система охлаждения реактора крайне важна с точки зрения жизнеобеспечения деятельности атомной станции, потому что, если, эта система будет перебита, может начаться перегрев реактора и неконтролируемая реакция, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

2022-08-14T16:44

2022-08-14T16:44

2022-08-14T16:44

спецоперация

украина

россия

сво

рогов

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Об это он заявил в интервью Украина.ру.Это очень серьезная опасность с точки зрения не просто работы или эффективности деятельности АЭС, но и для живущих на многие сотни километров в радиусе от АЭС. Это первый сценарий, который пытаются реализовать боевики Зеленского, все более прицельно они бьют тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками - добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Задействованы именно офицеры британских спецслужб и офицеры британской армии, формально ушедшие в отставку или взявшие отпуск, или ушедшие в самоволку, как говорит почему-то официальный Лондон, человек сбежал со своего места несения службы в Британии для того, чтобы помочь режиму Зеленского - романтик, говорит Владимир Рогов.По его мнению,пПоэтому и США, и Британия, и та же Польша являются соучастниками военных преступлений, которые происходят на постукраинском пространстве, и особенно - в отношении Запорожской АЭС, именно польские дроны-камикадзе наносят удары, принося по несколько килограмм взрывчатки.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, рогов