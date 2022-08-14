https://ukraina.ru/20220814/1037649858.html

Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией

Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией - 14.08.2022 Украина.ру

Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией

Попавший в плен в Харьковской области командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников выразил сомнения в победе киевского режима над российской армией. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости, опубликованному 14 августа

2022-08-14T16:40

2022-08-14T16:40

2022-08-14T16:40

спецоперация

новости

военнопленный

кракен

харьковская область

тероборона

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Он сообщил, что изначально вступил в формирования территориальной обороны, однако в апреле ему сказали, что оно стало относиться к военной части, и выдали нашивки "Кракена".По словам военнопленного, в его роте не было людей со специальной подготовкой, а боевое обучение продолжалось всего пять дней. Он оценил на два балла из пяти подготовку своей роты, отметив, что кадровые военные ВСУ подготовлены намного лучше.Стрельников добавил, что рассказы украинского телевидения о повышенной боеспособности "Кракена" являются частью "информационной войны" киевского режима.Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена

https://ukraina.ru/20220718/1036540260.html

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новости, военнопленный, кракен, харьковская область, тероборона