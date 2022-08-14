Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией - 14.08.2022 Украина.ру
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Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией
Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией - 14.08.2022 Украина.ру
Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией
Попавший в плен в Харьковской области командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников выразил сомнения в победе киевского режима над российской армией. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости, опубликованному 14 августа
2022-08-14T16:40
2022-08-14T16:40
спецоперация
новости
военнопленный
кракен
харьковская область
тероборона
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Он сообщил, что изначально вступил в формирования территориальной обороны, однако в апреле ему сказали, что оно стало относиться к военной части, и выдали нашивки "Кракена".По словам военнопленного, в его роте не было людей со специальной подготовкой, а боевое обучение продолжалось всего пять дней. Он оценил на два балла из пяти подготовку своей роты, отметив, что кадровые военные ВСУ подготовлены намного лучше.Стрельников добавил, что рассказы украинского телевидения о повышенной боеспособности "Кракена" являются частью "информационной войны" киевского режима.Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена
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новости, военнопленный, кракен, харьковская область, тероборона
Спецоперация, Новости, военнопленный, Кракен, Харьковская область, тероборона

Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией

16:40 14.08.2022
 
Дмитрий Стрельников
Дмитрий Стрельников
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Попавший в плен в Харьковской области командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников выразил сомнения в победе киевского режима над российской армией. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости, опубликованному 14 августа
Он сообщил, что изначально вступил в формирования территориальной обороны, однако в апреле ему сказали, что оно стало относиться к военной части, и выдали нашивки "Кракена".
По словам военнопленного, в его роте не было людей со специальной подготовкой, а боевое обучение продолжалось всего пять дней. Он оценил на два балла из пяти подготовку своей роты, отметив, что кадровые военные ВСУ подготовлены намного лучше.
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Стрельников добавил, что рассказы украинского телевидения о повышенной боеспособности "Кракена" являются частью "информационной войны" киевского режима.

"Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию", - сказал он.

Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.
* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена
 
СпецоперацияНовостивоеннопленныйКракенХарьковская областьтероборона
 
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