https://ukraina.ru/20220814/1037649858.html
Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией
Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией - 14.08.2022 Украина.ру
Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией
Попавший в плен в Харьковской области командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников выразил сомнения в победе киевского режима над российской армией. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости, опубликованному 14 августа
2022-08-14T16:40
2022-08-14T16:40
2022-08-14T16:40
спецоперация
новости
военнопленный
кракен
харьковская область
тероборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037644224_0:0:259:147_1920x0_80_0_0_e510cc197da045de571c7c1bea082f11.jpg.webp
Он сообщил, что изначально вступил в формирования территориальной обороны, однако в апреле ему сказали, что оно стало относиться к военной части, и выдали нашивки "Кракена".По словам военнопленного, в его роте не было людей со специальной подготовкой, а боевое обучение продолжалось всего пять дней. Он оценил на два балла из пяти подготовку своей роты, отметив, что кадровые военные ВСУ подготовлены намного лучше.Стрельников добавил, что рассказы украинского телевидения о повышенной боеспособности "Кракена" являются частью "информационной войны" киевского режима.Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена
https://ukraina.ru/20220718/1036540260.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037644224_0:0:259:194_1920x0_80_0_0_6001f4802e3b3bfd88b878f62e372fed.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военнопленный, кракен, харьковская область, тероборона
Спецоперация, Новости, военнопленный, Кракен, Харьковская область, тероборона
Пленный командир из "Кракена" оценил возможность победы над российской армией
Попавший в плен в Харьковской области командир взвода нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников выразил сомнения в победе киевского режима над российской армией. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости, опубликованному 14 августа
Он сообщил, что изначально вступил в формирования территориальной обороны, однако в апреле ему сказали, что оно стало относиться к военной части, и выдали нашивки "Кракена".
По словам военнопленного, в его роте не было людей со специальной подготовкой, а боевое обучение продолжалось всего пять дней. Он оценил на два балла из пяти подготовку своей роты, отметив, что кадровые военные ВСУ подготовлены намного лучше.
Стрельников добавил, что рассказы украинского телевидения о повышенной боеспособности "Кракена" являются частью "информационной войны" киевского режима.
"Мне кажется, у нас нет такой возможности - победить российскую армию", - сказал он.
Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.
* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена