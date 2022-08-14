https://ukraina.ru/20220814/1037649561.html

Потери ВСУ, Верещук пугает Херсон. Главное на Украине на 16:00 14 августа

Потери ВСУ, Верещук пугает Херсон. Главное на Украине на 16:00 14 августа - 14.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, Верещук пугает Херсон. Главное на Украине на 16:00 14 августа

Вооружённые силы Украины продолжают нести потери. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук пугает жителей Херсона "тяжёлой зимой" и призывает уезжать

2022-08-14T16:32

2022-08-14T16:32

2022-08-14T16:32

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Днём 14 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине. "В результате наступательных действий Вооружённых Сил Российской Федерации полностью освобожден населённый пункт Уды Харьковской области", - сообщил Конашенков.Кроме того, он указал, что высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 националистов и 9 единиц военной техники."В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - рассказал Конашенков.Он также сообщил, что сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники."В районах населённых пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, действовавшим в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих", - отметил Конашенков.Представитель Минобороны РФ сообщил, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населённого пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики и Искровка Кировоградской области", - отметил он.Кроме того, были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной Республики и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области."Поражены пять пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой Народной Республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харьков, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живая сила, вооружение и военная техника в 151-м районе", - сообщил Конашенков.В ходе контрбатарейной борьбы были подавлены: взвод реактивных систем залпового огня "Град" в районе населённого пункта Артёмовск, артиллерийский взвод орудий "Гиацинт-Б", а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Весёлое и Выемка Донецкой Народной Республики."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Глубокое Харьковской области. Кроме того, перехвачены в воздухе: баллистическая ракета "Точка-У" над Лисичанском Луганской Народной Республики и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Лисичанска Луганской Народной Республики, Антоновки и Новой Каховки Херсонской области", - рассказал представитель Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники."Страшилки" от ВерещукВице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и области."Эвакуируйтесь. Идет тяжёлая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - заявила она во время открытия Центра поддержки переселенцев в Запорожье.Среди прочего, её заявление позволяет предположить, что руководство Украины начинает свыкаться с мыслью о том, что вряд ли сможет вернуть себе контроль над Херсонской областью.При этом несколькими днями ранее телеканал CNN выпустил сюжет, который рассказывал о том, как жители подконтрольной Украине Запорожской области массово едут в ту часть региона, которая подконтрольна ВС РФ, а также в Херсонскую область, преодолевая при этом размытую дождями дорогу под Васильевкой — в Каменском.Примечательно, что на камеру большинство опрошенных говорили, что едут забрать родственников из Херсона — родителей или бабушек и дедушек. При этом американский журналист усомнился в словах собеседников: многие ехали "забирать родных" в личных авто, в которых были их дети, а также много вещей. Это дало основание журналисту предположить, что на самом деле люди навсегда переезжают и намерены остаться в освобождённых регионах.Кроме того, журналист зафиксировал множество микроавтобусов, гружёных товарами.Позже уже Офис генпрокурора и Госбюро расследований сообщили о задержании в Запорожье чиновников из украинской Запорожской областной военно-гражданской администрации, а также городского совета Запорожья.Как сообщило ГБР, чиновники Запорожской ОВГА, горсовета, а также некоторые правоохранители организовали схему по вымогательству и получению взяток от лиц, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки."Они создавали искусственные препятствия – затягивали время или сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще - лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные", - указывалось на сайте ГБР.При этом чиновники требовали "за беспрепятственное прохождение фильтрационных мер" и выезд вне общей очереди на неподконтрольные Украине территории. С одного авто могли требовать до $800."13 августа работники ДБР провели более 20 обысков в Запорожской ОВГА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. В результате изъяты: черновые записи, документы, незаконно полученные средства, средства связи и другие вещи. Среди прочего следователи ГБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств на сумму $1 400 за "положительное" рассмотрение заявления личности. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов всего два дня за "символическую" плату", - сообщало Госбюро расследований.Также в сообщении указывалось, что ежедневная "прибыль" злоумышленников составляла 2 млн грн (около 3,4 млн руб. или около $54,6 тыс. по курсу Нацбанка Украины — Ред.), что свидетельствует о большом количестве желающих покинуть регион.Примечательно, что в сообщении указывалось, что схема была разоблачена "в чётком взаимодействии с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук".Таким образом, Верещук была в курсе большого количества желающих покинуть территорию подконтрольной Украине Запорожской области и выехать на подконтрольные территории.

https://ukraina.ru/20220814/1037645437.html

https://ukraina.ru/20220814/1037643084.html

https://ukraina.ru/20220813/1037641954.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив