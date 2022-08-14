Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов
Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру
Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов
Безопасность обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
2022-08-14T16:30
2022-08-14T16:30
спецоперация
украина
рогов
россия
сво
сальдо
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Как отметил Рогов, это война с терроризмом на постукраинском пространстве, зачистка от нацистов, от фашистов, которые привыкли убивать людей, занимающихся восстановлением мирной жизни, налаживанием нормальной, человеческой жизни для людей.Мы видим, что российская медицина умеет творить чудеса, и я очень надеюсь, что все у Сальдо будет хорошо, Владимир вернется в строй и продолжит служить своей малой родине, тем более, этот человек значительно старше меня и опытнее, понятное дело, добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html
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украина, рогов, россия, сво, сальдо
Спецоперация, Украина, Рогов, Россия, СВО, Сальдо

Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов

16:30 14.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Ona2011Владимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© commons.wikimedia.org / Ona2011
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Безопасность обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.
Как отметил Рогов, это война с терроризмом на постукраинском пространстве, зачистка от нацистов, от фашистов, которые привыкли убивать людей, занимающихся восстановлением мирной жизни, налаживанием нормальной, человеческой жизни для людей.
Касательно Владимира Сальдо. Ситуация, слава Богу, улучшается, он был выведен из комы, находится в стабильно тяжелом состоянии. медикам удалось его спасти, но восстановить до конца еще не получилось. По клиническим анализам все чисто. Сейчас еще ждем результаты токсикологических исследований, которые уже могут показать наличие яда в крови, и прочие вещи.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Мы видим, что российская медицина умеет творить чудеса, и я очень надеюсь, что все у Сальдо будет хорошо, Владимир вернется в строй и продолжит служить своей малой родине, тем более, этот человек значительно старше меня и опытнее, понятное дело, добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.
Полную версию интервью можно прочитать здесь.
Владимир Рогов интервью
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СпецоперацияУкраинаРоговРоссияСВОСальдо
 
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