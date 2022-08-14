https://ukraina.ru/20220814/1037649427.html

Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов

Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов - 14.08.2022 Украина.ру

Состояние Владимира Сальдо улучшается, он выведен из комы - Рогов

Безопасность обеспечивают специально обученные люди, которые знают свое дело, и у нас есть внешний контур безопасности, внутренний, перепроверка, заявил член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру.

2022-08-14T16:30

2022-08-14T16:30

2022-08-14T16:30

спецоперация

украина

рогов

россия

сво

сальдо

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Как отметил Рогов, это война с терроризмом на постукраинском пространстве, зачистка от нацистов, от фашистов, которые привыкли убивать людей, занимающихся восстановлением мирной жизни, налаживанием нормальной, человеческой жизни для людей.Мы видим, что российская медицина умеет творить чудеса, и я очень надеюсь, что все у Сальдо будет хорошо, Владимир вернется в строй и продолжит служить своей малой родине, тем более, этот человек значительно старше меня и опытнее, понятное дело, добавил член Главного совета ВГА Запорожской области.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037599426.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, рогов, россия, сво, сальдо