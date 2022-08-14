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"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами
"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами - 14.08.2022 Украина.ру
"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Донецке, встретил там известного адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян. Чем она занимается в ДНР и что думает о происходящих событиях - узнаете из нашего репортажа.
2022-08-14T16:19
2022-08-14T16:19
2022-08-14T16:19
спецоперация
днр
монтян
татьяна монтян
донецк
продукты
гуманитарная помощь
украина
владимир зеленский
обстрелы
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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецоперация, ДНР, Монтян, Татьяна Монтян, Донецк, продукты, гуманитарная помощь, Украина, Владимир Зеленский, обстрелы, ВСУ
"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Донецке, встретил там известного адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян. Чем она занимается в ДНР и что думает о происходящих событиях - узнаете из нашего репортажа.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.