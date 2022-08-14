https://ukraina.ru/20220814/1037649108.html

"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами

"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами - 14.08.2022 Украина.ру

"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами

Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Донецке, встретил там известного адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян. Чем она занимается в ДНР и что думает о происходящих событиях - узнаете из нашего репортажа.

2022-08-14T16:19

2022-08-14T16:19

2022-08-14T16:19

спецоперация

днр

монтян

татьяна монтян

донецк

продукты

гуманитарная помощь

украина

владимир зеленский

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037648916_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_660690b2c9907cf4806504cf3379ca91.jpg

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

днр, монтян, татьяна монтян, донецк, продукты, гуманитарная помощь, украина, владимир зеленский, обстрелы, всу, видео